WhatsApp додав функцію демонстрації екрана під час відеодзвінка: як нею скористатись

У месенджері WhatsApp, який належить Meta Platforms Inc, з'явилася нова функція. Тепер там можна ділитися екраном під час відеодзвінків.

Про це повідомляє TechCrunch.

Нова функція дозволить користувачам ділитися своїми документами, фотографіями та навіть кошиком для покупок із контактами, доступними під час відеодзвінків.

Як активувати послугу

Спільний доступ до екрана в WhatsApp можна увімкнути, натиснувши на кнопку "Поділитися". Користувачі можуть надати доступ до певного додатку або до всього екрана.

Також WhatsApp запустив підтримку відеодзвінків в альбомному режимі.

Найближчим часом оновлення стане доступним для всіх користувачів iOS, Android і Windows.

Нові функції у WhatsApp

У червні корпорація Meta Platforms представила у WhatsApp функцію Channels. Завдяки їй адміністратори каналів зможуть публікувати в них повідомлення, фото, відео, стікери та опитування, а підписники лише переглядати їх.

Українці одними з перших отримали доступ до створення власних каналів у WhatsApp. Україна стала однією з перших 9 країн, де корпорація Meta Platforms представила функцію WhatsApp Channels.

Раніше месенджер WhatsApp надав своїм користувачам можливість редагувати повідомлення, які вже були надіслані.

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