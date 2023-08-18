WhatsApp додає можливість надсилання фотографій у якості HD

Месенджер WhatsApp отримує оновлення, яке дозволить користувачам ділитися через додаток фотографіями у форматі HD. Дана функція раніше проходила бета-тестування і стане доступною для користувачів у всьому світі вже протягом наступних кількох тижнів.

Про це пише TechCrunch, посилаючись на заяву генерального директора Meta Марка Цукерберга.

Щоб отримати доступ до нової функції, користувачам потрібно спочатку оновити програму до останньої версії. Після цього, у верхній частині екрана обміну фотографіями поруч з іншими інструментами редагування зображень заявиться кнопка "HD".

Повідомляється, що після натиску на кнопку, з’явиться нове спливаюче вікно, у якому можна вибрати якість фото, оскільки за замовчуванням вибрано стандартну якість. У WhatsApp кажуть, що цей вибір був зроблений, щоб забезпечити швидкий і надійний обмін фотографіями.

У компанії зазначили, що у випадку поганої якості покриття чи низької пропускної здатності підключення, при надсиланні чи отримуванні фото можна вибрати якість для кожної окремої фотографії. Також дозволяється зберегти стандартну версію, чи оновити її до HD. Усі фотографії захищено наскрізним шифруванням WhatsApp.

Повідомляється, що після того, коли функція HD-фотографій повністю запрацює, то з’явиться підтримка HD-відео.

Додамо, що у WhatsApp з'явилася функція Channels. Завдяки їй адміністратори каналів зможуть публікувати в них повідомлення, фото, відео, стікери та опитування, а підписники лише переглядати їх.

При цьому, Україна стала однією з перших 9 країн, де корпорація Meta її представила.

Джерело фото: ua.depositphotos.com