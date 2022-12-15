- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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Защитите деньги от киберпреступников. Советы от Киевстар.
Современный телефон – важная часть жизни. Это связь, фото и видео, переписка, получение медицинских услуг, платежный инструмент, база для хранения банковских и персональных данных.
С развитием технологий набирает обороты кибер- и мобильное мошенничество. Преступники умело выманивают у пользователей деньги и личную информацию. Каждый, у кого есть мобильный телефон, может стать жертвой мошенников.
Кибермошенник – это компьютерный и мобильный преступник, злоупотребляющий доверием в цифровом пространстве: похищает персональные данные, пароли в личные кабинеты, посылает информацию от имени других, угрожает и тому подобное. Мошенник может звонить и убеждать жертву сообщить личную, финансовую или конфиденциальную информацию, чтобы ограбить пользователя.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Распространенные мошеннические схемы
- Звонок будто бы от «оператора»
Вам звонят с неизвестного номера, называются представителем оператора или банка, просят продиктовать код из SMS, который вам предварительно был отправлен, или требуют сообщить данные банковской карты. Это – мошенник!
Сотрудники мобильного оператора не звонят абоненту с просьбой назвать персональные данные, коды из SMS-сообщений, данные банковской карты или пароли.
Совет : Если вы получили подобный звонок, немедленно положите трубку. Ни в коем случае не разглашайте PIN-код и СVV-код карты, одноразовый пароль с SMS незнакомому человеку, даже если он называет себя представителем авторитетного учреждения.
- Кража SIM-карты
Ваш мобильный номер телефона может быть украден. Мошенник звонит вам несколько раз подряд в короткий промежуток времени с неизвестных номеров. Так он создает «историю звонков» на ваш мобильный, который может использовать для осуществления блокировки номера, а впоследствии и получить дубликат заблокированной SIM-карты. А с тем – доступ к мобильным приложениям, личным кабинетам, в том числе и к банковским.
Процедуры операторов защищают абонентов от мошеннических действий, но преступники научились выманивать необходимую информацию от людей, пользуясь их доверием.
Совет : обратитесь к телеком-оператору с заявлением, что дубликат вашей SIM-карты может быть выдан только при наличии паспорта. Используйте сложные пароли, своевременно их обновляйте. Выбирайте контрактную форму обслуживания – это первая защита от мошеннических схем с вашим номером.
- Обещания выигрыша и ложные акции
Воры действуют от имени известного магазина, компании или социального учреждения и предлагают пройти небольшой опрос, заполнить анкету, а затем обещают денежный подарок или социальную выплату.
Совет : Перед тем, как заполнять любую анкету и передавать свои персональные данные, проверьте в официальных источниках (сайт, горячая линия магазина) информацию об обещанном выигрыше или другой выплате.
- Фальшивая благотворительность
На фоне войны многие украинцы готовы помогать финансово благотворительным фондам или попавшим в беду людям. Мошенники пользуются этим, создают фальшивые запросы и просят деньги на помощь.
Совет: Перечисляйте деньги только на официальные счета проверенных учреждений (например, НацБанк, фонд «Вернись живым», еПоддержка и т.д.) или людям, которых вы лично знаете.
- «Помощь» родным
К вам обращаются с неизвестного номера и начинают запугивать, будто кто-то из близких попал в беду и требуют деньги. Как правило, такие звонки поступают ночью или рано утром.
Совет : Немедленно прекратите диалог – положите трубку, не отвечайте на дальнейшие сообщения. Успокойтесь и тщательно проверьте информацию. Перезвоните своим близким и спросите, действительно ли необходима помощь. Обратитесь в правоохранительные органы.
Всегда сохраняйте спокойствие. Проверяйте информацию. Не доверяйте незнакомцам и надежно храните персональные данные.
Октябрь – международный месяц кибербезопасности, о которой следует помнить всегда. Соблюдайте правила кибергигиены, а в случае мошенничества сообщайте о преступлении мобильному оператору, службе безопасности банка, а также обратитесь в Киберполицию и Полицию. И оставайтесь в безопасности!