Защитите деньги от киберпреступников. Советы от Киевстар.

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Современный телефон – важная часть жизни. Это связь, фото и видео, переписка, получение медицинских услуг, платежный инструмент, база для хранения банковских и персональных данных.

С развитием технологий набирает обороты кибер- и мобильное мошенничество. Преступники умело выманивают у пользователей деньги и личную информацию. Каждый, у кого есть мобильный телефон, может стать жертвой мошенников.

Кибермошенник – это компьютерный и мобильный преступник, злоупотребляющий доверием в цифровом пространстве: похищает персональные данные, пароли в личные кабинеты, посылает информацию от имени других, угрожает и тому подобное. Мошенник может звонить и убеждать жертву сообщить личную, финансовую или конфиденциальную информацию, чтобы ограбить пользователя.

Распространенные мошеннические схемы

Звонок будто бы от «оператора»

Вам звонят с неизвестного номера, называются представителем оператора или банка, просят продиктовать код из SMS, который вам предварительно был отправлен, или требуют сообщить данные банковской карты. Это – мошенник!

Сотрудники мобильного оператора не звонят абоненту с просьбой назвать персональные данные, коды из SMS-сообщений, данные банковской карты или пароли.

Совет : Если вы получили подобный звонок, немедленно положите трубку. Ни в коем случае не разглашайте PIN-код и СVV-код карты, одноразовый пароль с SMS незнакомому человеку, даже если он называет себя представителем авторитетного учреждения.

Кража SIM-карты

Ваш мобильный номер телефона может быть украден. Мошенник звонит вам несколько раз подряд в короткий промежуток времени с неизвестных номеров. Так он создает «историю звонков» на ваш мобильный, который может использовать для осуществления блокировки номера, а впоследствии и получить дубликат заблокированной SIM-карты. А с тем – доступ к мобильным приложениям, личным кабинетам, в том числе и к банковским.

Процедуры операторов защищают абонентов от мошеннических действий, но преступники научились выманивать необходимую информацию от людей, пользуясь их доверием.

Совет : обратитесь к телеком-оператору с заявлением, что дубликат вашей SIM-карты может быть выдан только при наличии паспорта. Используйте сложные пароли, своевременно их обновляйте. Выбирайте контрактную форму обслуживания – это первая защита от мошеннических схем с вашим номером.

Обещания выигрыша и ложные акции

Воры действуют от имени известного магазина, компании или социального учреждения и предлагают пройти небольшой опрос, заполнить анкету, а затем обещают денежный подарок или социальную выплату.

Совет : Перед тем, как заполнять любую анкету и передавать свои персональные данные, проверьте в официальных источниках (сайт, горячая линия магазина) информацию об обещанном выигрыше или другой выплате.

Фальшивая благотворительность

На фоне войны многие украинцы готовы помогать финансово благотворительным фондам или попавшим в беду людям. Мошенники пользуются этим, создают фальшивые запросы и просят деньги на помощь.

Совет: Перечисляйте деньги только на официальные счета проверенных учреждений (например, НацБанк, фонд «Вернись живым», еПоддержка и т.д.) или людям, которых вы лично знаете.

«Помощь» родным

К вам обращаются с неизвестного номера и начинают запугивать, будто кто-то из близких попал в беду и требуют деньги. Как правило, такие звонки поступают ночью или рано утром.

Совет : Немедленно прекратите диалог – положите трубку, не отвечайте на дальнейшие сообщения. Успокойтесь и тщательно проверьте информацию. Перезвоните своим близким и спросите, действительно ли необходима помощь. Обратитесь в правоохранительные органы.

Всегда сохраняйте спокойствие. Проверяйте информацию. Не доверяйте незнакомцам и надежно храните персональные данные.

Октябрь – международный месяц кибербезопасности, о которой следует помнить всегда. Соблюдайте правила кибергигиены, а в случае мошенничества сообщайте о преступлении мобильному оператору, службе безопасности банка, а также обратитесь в Киберполицию и Полицию. И оставайтесь в безопасности!