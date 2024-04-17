30 лет VIDI: путь к успеху, семейные ценности и ответственность

Основатель группы компаний VIDI Виталий Джуринский о непростом пути к успеху в автомобильном бизнесе, важности семейных ценностей и трансформации компании в условиях военного времени

VIDI исполняется 30 лет. Компания прошла значительный путь. Какие ключевые события определили успех бизнеса?

Семейный бизнес VIDI начинался, как и тысячи подобных, с желания чего-то достичь в жизни, наличия предпринимательской способности и мощной базы посредством образования и опыта работы юристом по корпоративному праву.

Понятно, что для функционирования хоть какой компании необходимы три составляющие: мишень, команда и стартовый капитал. Чтобы все это появилось, нужно время. Первый этап – формирование команды, начало деятельности и накопление капитала. В настоящее время VIDI пробовала себя на рынке запасных частей, грузовых автомобилей и т.д.

Мы пошли по другому пути, ведь имели амбиции найти свое выигрышное позиционирование, и выбрали направление дилерского бизнеса с акцентом на уникальный формат локаций — мультибрендовые автогородки

На рубеже 2004-2005 годов уже была подобрана профессиональная команда и накоплен стартовый капитал. Это произошло благодаря тому, что у VIDI было много системных партнеров, в том числе банков. После окончания учебы в семейном бизнесе присоединился мой брат Олег Джуринский. Перед нами встал вопрос стратегии. Насчет автомобилей как предмета бизнеса колебаний не было. А вот какое направление движения над этим надо было поработать.

На тот момент в Украине было 4-5 автомобильных холдингов, на которые приходилось до 95% рынка, остальные 5% - это 300-400 локальных дилеров, которые, следуя примеру лидеров, пытались стать импортером определенного бренда. Мы пошли по другому пути, ведь имели амбиции найти свое выигрышное позиционирование, и выбрали направление дилерского бизнеса с акцентом на уникальный формат локаций — мультибрендовые автогородки. Как видим, этот выбор обусловил наш успех.

Официальный дилерский бизнес начался для VIDI с подписания 13 июля 2005 года дилерского контракта по бренду Ford, а уже 1 декабря того же года дилерский центр открыл свои двери для клиентов. За первый год мы показали очень быстрые продажи. Благодаря этому на нас обратили внимание импортеры, и мы довольно быстро начали получать предложения о сотрудничестве по другим брендам: к началу 2007 года их было уже пять.

Для старта нашего первого автогородка VIDI Кольцевая мы выбрали бренд Toyota. Официальный дилерский Toyota Центр Киев «ВИДИ Автострада» открылся 7 марта 2007 года. Для нас это была первая стратегическая инвестиция, поэтому мы построили самый большой инновационный дилерский центр Toyota в Восточной Европе по объему инвестиций того времени.

В настоящее время VIDI Кольцевая — один из крупнейших в Украине автогородков по продаже автомобилей, где представлены не только Toyota, но и Lexus, Jeep, Mazda, Subaru, Suzuki, Ford, Nissan, Peugeot, Citroen, Opel и MG. Также здесь действует центр продаж автомобилей с пробегом.

24 января 2008 года – расширение географии деятельности VIDI: открылся Тойота Центр Одесса «ВИДИ Пальмира». А 7 марта 2013 года – начало работы автогородка VIDI Аэропорт на левом берегу Киева с открытием первого дилерского центра Nissan «ВИДИ Армада».

В настоящее время кроме Nissan там представлены бренды Volvo, Toyota (продажа и сервис подержанных автомобилей), Honda, Haval и предприятие по производству спецтехники «ВИДИ Юникомерс».

В настоящее время группа компаний VIDI представляет в качестве официального дилера 18 всемирно известных автомобильных и двух мотобрендов.

В то же время развивали логистическое направление. В 2007 году основали совместное предприятие «БЛГ ВиДи Логистикс» с участием немецкого логистического оператора BLG Logistics. Уже в 2013 году мы запустили первую очередь современного логистического терминала в Калиновке Киевской области.

Имея в то время высокую репутацию в автобизнесе, мы получили приятный бонус: японский бренд мото- и силовой техники Yamaha сделал предложение стать официальным дистрибьютором в Украине. В октябре 2015 подписали соответствующий контракт.

Какая часть украинского авторынка приходится на VIDI?

Венцом любой работы является ее результат. Как говорил мой любимый тренер Валерий Лобановский: «Результат – на табло». В настоящее время группа компаний VIDI представляет в качестве официального дилера 18 всемирно известных автомобильных и два мотобренда. Мы являемся одним из лидеров автомобильного дилерского бизнеса, по итогам прошлого года на VIDI приходится 9% авторынка Украины, 18,5% рынка Киева и области.

В 2023 году в бюджеты всех уровней предприятия группы уплатили 633 млн грн налогов и сборов. Средняя зарплата сотрудников составляет около 52 тыс. грн. Есть чем гордиться!

VIDI – семейная компания: вместе с вами в бизнесе ваш брат и сын. Что для вас означает семейные ценности?

Мой лучший деловой партнер — мой брат Олег Джуринский, который всю свою трудовую жизнь со мной бок о бок. На одном из предприятий работает старший сын Олега Виталий, достигая результатов упорным трудом. Ждем его младшего брата Назара.

Мой соратник и наследник – мой сын Александр, который с 2008 года, еще во время учебы, активно привлекался к семейному бизнесу. Начинал работать в VIDI с рядовых должностей – юрисконсульта, экономиста, продавца-консультанта.

Для каждого члена семьи Джуринских в нашем бизнесе есть возможность работать, а значит, возможность обрести себя.

Акционеры группы компаний VIDI: Виталий Джуринский, Олег Джуринский и Александр Джуринский

Относительно семейных ценностей это просто. Для Джуринских семья – это оберег от измены, коварства, одиночества, это чувство душевной гармонии, защищенности, уверенности в завтрашнем дне. Мы понимаем, что все жизненные ценности и добродетели воспитываются именно в семье.

Но сама по себе семья дружной точно не будет. Нужно хорошо поработать, чтобы она стала такой. Много размышляя над этим, я решил, что правильнее объединять ее вокруг трудностей, вокруг работы. Как ни странно, но семейный бизнес для меня стал идеальной моделью сплотить и семью, и нашу семью.

Для Джуринских семья – это оберег от измены, коварства, одиночества, это чувство душевной гармонии, защищенности, уверенности в завтрашнем дне.

Наши семейные принципы оттачивались три года: мы всей семьей каждую субботу собирались и работали над ними. Мы наметили ключевые принципы, которые мы как семья приняли для себя и потомков. Это любовь и уважение к Украине и родителям, преемственность поколений. Личная скромность, дух рыцарства, достоинство и уважение к другим людям. Баланс интересов во всем.

Семейный бизнес VIDI начинался, как и тысячи подобных, с желания чего-то достичь в жизни

Как распределяются между вами зоны ответственности? Как выстраивается взаимное уважение и доверие?

Мы с братом сосредоточились на стратегических вопросах развития бизнеса VIDI, представительстве интересов компании в органах государственной власти и в деловых кругах. В 2012 году я возглавил наблюдательный совет VIDI, где, кроме общих стратегических вопросов, контролирую автомобильный бизнес. Олег Джуринский отвечает за логистику, мотобизнес и бизнес в Одессе.

Александр Джуринский в 2024 году стал CEO группы VIDI и обеспечивает операционное управление. Он получил эту должность не в наследство: до этого прошла очень непростая жизненная подготовка, ведь в семейном бизнесе он работает уже 16-й год. Своеобразным экзаменом на зрелость для Александра были последние пять лет руководства нашим флагманом – автосалоном Тойота Центр Киев «ВИДИ Автострада».

Мне очень приятно, что мы с сыном успешно воплощаем в жизнь важный для меня постулат, заключающийся в том, что родители и дети вместе сквозь жизнь несут семейные ценности, вместе работают, а извечная проблема конфликта родителей и детей у нас решается с помощью любви. взаимного уважения.

Какие изменения претерпела VIDI из-за войны? Насколько тяжелыми были для компании эти два года?

После первых взрывов и известия о полномасштабном вторжении мы всей семьей посоветовались, как поступить. Решение было очевидным: остаться в Киеве, с коллективом. Что немаловажно, нас поддержала женская половина семьи.

Что касается деятельности бизнеса, то в первые дни войны существенно возросло количество людей, которые обращались в сервисные центры VIDI. Они желали как можно быстрее подготовить свои автомобили к дальней поездке. Компания, не сомневаясь, решила не отказывать никому. Мы приняли, что на сервисных станциях VIDI вне очереди должны обслуживаться автомобили военных, волонтеров, полиции, ГСЧС, медиков, других экстренных служб города. На самом деле, наши предприятия стали островками критической инфраструктуры, постоянно выполняя задачи по сервисному обслуживанию и ремонту.

В первый год полномасштабной войны мы налаживали процессы. 2023-й тоже был непростым. Но ведь мы справились и смогли не только сохранить рабочие места, но и увеличить долю VIDI на автомобильном рынке. Благодарю наших клиентов за доверие, а команде VIDI — за упорную работу!

Получение жизненных благ только собственным упорным трудом. Труд как единственный путь стать состоятельным и счастливым нашел отражение в нашем девизе: «Мечтай! Трудись! Достигай!».

VIDI активно помогает силам обороны Украины. Как именно?

У нас ведется системная работа по следующим ключевым направлениям, которые каждое отдельно и все вместе помогают приближать победу.

Помощь сотрудникам, находящимся в рядах ВСУ. В настоящее время среди работников группы компаний VIDI в рядах ВСУ служат 62 человека. Только в 2023 году мы закупили амуниции на 1,5 млн. грн. и предоставили денежную помощь мобилизованным и их семьям на 9,73 млн. грн.

Взаимодействие с благотворительными фондами. VIDI на ежемесячной основе взаимодействует с Фондом Сергея Притулы. Также вместе с фондом «Вернись живым» недавно завершили совместный проект «Драйв разведки», в котором помогли собрать 15 млн грн на пять пунктов управления БПЛА для морской пехоты. Активно сотрудничаем с Союзом предпринимателей теле- и киноиндустрии.

Программа "Авто для фронта". Компания за свой счет восстанавливает бронированные инкассаторские автомобили и передает их на фронт. Спрос на такие машины среди военных велик, они защищены бронесталью и бронированным стеклом, что в разы повышает уровень защиты и спасает жизнь военных. В общей сложности с начала войны мы передали на фронт 344 автомобиля. Этот проект продолжается.

Несмотря на войну, VIDI продолжает инвестировать в развитие бизнеса. Каковы ваши планы на ближайшее будущее?

Мы верим в победу, верим в Украину. Мы вместе с семьей живем в Украине и продолжаем инвестировать. В 2023 году открыли Тойота Центр Киев ВИДИ Аэропорт и дилерский центр Джип ВИДИ Челлендж. В этом году планируем начать строительство дилерского центра Тойота Центр Одесса «ВИДИ Пальмира», инвестиции в который составят более $6 млн.

Что касается перспектив на будущее. Война окончится. Мы обязательно победим. Нет сомнений в том, что Украина будет в Европейском Союзе и НАТО. Переговорные процессы и реализация программ по интеграции в эти учреждения станут мощным катализатором развития в Украине правового государства и гражданского общества, а также роста экономики.

Конечно, автомобильный рынок тоже будет расти. VIDI намерена и дальше развивать свой бизнес и активно увеличивать свою долю на рынке Украины.