30 років VIDI: шлях до успіху, сімейні цінності та відповідальність

Засновник групи компаній VIDI Віталій Джуринський про непростий шлях до успіху в автомобільному бізнесі, важливість сімейних цінностей та трансформацію компанії в умовах воєнного часу

VIDI виповнюється 30 років. Компанія пройшла визначний шлях. Які ключові події визначили успіх бізнесу?

Родинний бізнес VIDI розпочинався, як і тисячі подібних, з бажання чогось досягти у житті, наявності підприємницького хисту та потужної бази у вигляді освіти й досвіду роботи юристом з корпоративного права.

Відомо, що для функціонування будь-якої компанії потрібні три складові: мета, команда і стартовий капітал. Щоб усе це з’явилося, потрібен час. Перший етап — формування команди, початок діяльності та накопичення капіталу. У цей час VIDI пробувала себе на ринку запасних частин, вантажних автомобілів тощо.

Ми пішли іншим шляхом, адже мали амбіції знайти своє виграшне позиціювання, і обрали напрям дилерського бізнесу с акцентом на унікальний формат локацій — мультибрендові автомістечка

На межі 2004-2005 років уже було підібрано професійну команду та накопичено стартовий капітал. Це сталося завдяки тому, що VIDI мала багато системних партнерів, зокрема банків. Після завершення навчання до сімейного бізнесу приєднався мій брат Олег Джуринський. Перед нами постало питання стратегії. Щодо автомобілів як предмету бізнесу вагань не було. А от який напрям руху — над цим треба було попрацювати.

На той момент в Україні було 4-5 автомобільних холдингів, на які припадало до 95% ринку, решта 5% — це 300-400 локальних дилерів, які, наслідуючи приклад лідерів, намагалися стати імпортером певного бренда. Ми пішли іншим шляхом, адже мали амбіції знайти своє виграшне позиціювання, і обрали напрям дилерського бізнесу с акцентом на унікальний формат локацій — мультибрендові автомістечка. Як бачимо, цей вибір обумовив наш успіх.

Офіційний дилерський бізнес розпочався для VIDI з підписання 13 липня 2005 року дилерського контракту щодо бренда Ford, а вже 1 грудня того ж року дилерський центр відчинив свої двері для клієнтів. За перший рік ми показали дуже стрімкі продажі. Завдяки цьому на нас звернули увагу імпортери, і ми досить швидко почали отримувати пропозиції про співпрацю щодо інших брендів: на початок 2007 року їх було уже п’ять.

Для старту нашого першого автомістечка «VIDI Кільцева» ми обрали бренд Toyota. Офіційний дилерський Тойота Центр Київ «ВІДІ Автострада» відкрився 7 березня 2007 року. Для нас це була перша стратегічна інвестиція, тому ми побудували найбільший інноваційний дилерський центр Toyota у Східній Європі за обсягом інвестицій на той час.

Нині «VIDI Кільцева» — одне з найбільших в Україні автомістечок з продажу автомобілів, де представлені не лише Toyota, а й Lexus, Jeep, Mazda, Subaru, Suzuki, Ford, Nissan, Peugeot, Citroen, Opel та MG. Також тут діє центр продажу автомобілів з пробігом.

24 січня 2008 року — розширення географії діяльності VIDI: відкрився Тойота Центр Одеса «ВІДІ Пальміра». А 7 березня 2013 року — початок роботи автомістечка «VIDI Аеропорт» на лівому березі Києва з відкриттям першого дилерського центру Nissan «ВІДІ Армада».

Нині крім Nissan там представлені бренди Volvo, Toyota (продаж та сервіс уживаних автомобілів), Honda, Haval та підприємство з виробництва спецтехніки «ВІДІ Юнікомерс».

Нині група компаній VIDI представляє як офіційний дилер 18 всесвітньо відомих автомобільні та два мотобренди

Водночас розвивали логістичний напрям. У 2007 році заснували спільне підприємство «БЛГ ВіДі Логістікс» за участі німецького логістичного оператора BLG Logistics. А вже у 2013 році ми запустили першу чергу сучасного логістичного термінала у Калинівці Київської області.

Маючи на той час високу репутацію в автобізнесі, ми отримали приємний бонус: японський бренд мото- та силової техніки Yamaha зробив нам пропозицію стати офіційним дистриб’ютором в Україні. У жовтні 2015 року підписали відповідний контракт.

Яка частка українського авторинку припадає на VIDI?

Вінцем будь-якої роботи є її результат. Як говорив мій улюблений тренер Валерій Лобановський: «Результат — на табло». Нині група компаній VIDI представляє як офіційний дилер 18 всесвітньо відомих автомобільних та два мотобренди. Ми є одним із лідерів автомобільного дилерського бізнесу, за підсумками минулого року на VIDI припадає 9% авторинку України, 18,5% — ринку Києва та області.

У 2023 році до бюджетів усіх рівнів підприємства групи сплатили 633 млн грн податків та зборів. Середня зарплата співробітників становить приблизно 52 тис. грн. Є чим пишатися!

VIDI — сімейна компанія: разом з вами у бізнесі ваш брат та син. Що для вас означають сімейні цінності?

Мій найкращий діловий партнер — мій брат Олег Джуринський, який усе своє трудове життя зі мною пліч-о-пліч. На одному з підприємств працює старший син Олега Віталій, досягаючи результатів наполегливою працею. Чекаємо на його молодшого брата Назара.

Мій соратник та спадкоємець — мій син Олександр, який від 2008 року, ще під час навчання, активно залучався до сімейного бізнесу. Починав працювати у VIDI з рядових посад — юрисконсульта, економіста, продавця-консультанта.

Для кожного члена сім’ї Джуринських у нашому бізнесі є можливість працювати, а отже, можливість знайти себе.

Акціонери групи компаній VIDI: Віталій Джуринський, Олег Джуринський та Олександр Джуринський

Щодо сімейних цінностей, то це просто. Для Джуринських сім’я — це оберіг від зради, підступності, самотності, це почуття душевної гармонії, захищеності, впевненості у завтрашньому дні. Ми розуміємо, що усі життєві цінності, чесноти виховуються саме у сім’ї.

Але сама собою родина дружною точно не буде. Потрібно добре попрацювати, аби вона стала такою. Багато міркуючи над цим, я вирішив, що правильніше об’єднувати її навколо труднощів, навколо роботи. Як не дивно, але сімейний бізнес для мене став ідеальною моделлю згуртувати й сім’ю, і нашу родину.

Для Джуринських сім’я — це оберіг від зради, підступності, самотності, це почуття душевної гармонії, захищеності, впевненості у завтрашньому дні.

Наші сімейні принципи відточувалися три роки: ми усією родиною щосуботи збиралися та працювали над ними. Ми окреслили ключові принципи, що ми як родина прийняли для себе та нащадків. Це любов і повага до України та батьків, спадкоємність поколінь. Особиста скромність, дух лицарства, гідність та повага до інших людей. Баланс інтересів в усьому.

Родинний бізнес VIDI розпочинався, як і тисячі подібних, з бажання чогось досягти у житті

Як між вами розподіляються зони відповідальності? Як вибудовується взаємна повага та довіра?

Натепер ми з братом зосередилися на стратегічних питаннях розвитку бізнесу VIDI, представництві інтересів компанії в органах державної влади та у ділових колах. У 2012 році я очолив наглядову раду VIDI де, окрім загальних стратегічних питань контролюю автомобільний бізнес. Олег Джуринський відповідає за логістику, мотобізнес та бізнес в Одесі.

Олександр Джуринський у 2024 році став CEO групи VIDI та забезпечує операційне управління. Він отримав цю посаду не у спадок: до цього пройшов дуже непростий життєвий вишкіл, адже у сімейному бізнесі він працює вже 16-й рік. Своєрідним іспитом на зрілість для Олександра були останні п’ять років керівництва нашим флагманом — автосалоном Тойота Центр Київ «ВІДІ Автострада».

Мені дуже приємно, що ми з сином успішно втілюємо у життя важливий для мене постулат, який полягає у тому, що батьки і діти разом крізь життя несуть сімейні цінності, разом працюють, а одвічна проблема конфлікту батьків і дітей у нас вирішується за допомогою любові та взаємної поваги.

Яких змін зазнала VIDI через війну? Наскільки важкими були для компанії ці два роки?

Після перших вибухів та звістки про повномасштабне вторгнення ми всією родиною порадилися, як діяти. Рішення було очевидне: залишитися у Києві, з колективом. Що важливо, нас підтримала жіноча половина родини.

Щодо діяльності бізнесу, то у перші дні війни суттєво зросла кількість людей, які зверталися до сервісних центрів VIDI. Вони бажали якнайшвидше підготувати свої автомобілі до далекої поїздки. Компанія, не вагаючись, вирішила не відмовляти нікому. Ми ухвалили, що на сервісних станціях VIDI позачергово мають обслуговуватись автомобілі військових, волонтерів, поліції, ДСНС, медиків, інших екстрених служб міста. По суті, наші підприємства стали острівцями критичної інфраструктури, постійно виконуючи завдання із сервісного обслуговування та ремонту.

У перший рік повномасштабної війни ми налагоджували процеси. 2023-й також був непростим. Але ж ми впорались і змогли не тільки зберегти робочі місця, а й збільшити частку VIDI на автомобільному ринку. Дякую нашим клієнтам за довіру, а команді VIDI — за наполегливу роботу!

Отримання життєвих благ лише власною наполегливою працею. Праця як єдиний шлях стати заможним і щасливим знайшла відображення у нашому девізі: «Мрій! Трудись! Досягай!».

VIDI активно допомагає Силам оборони України. Як саме?

У нас ведеться системна робота у наступних ключових напрямках, які кожен окремо та усі разом допомагають наближувати перемогу.

Допомога співробітникам, які перебувають у лавах ЗСУ. Натепер серед працівників групи компаній VIDI у лавах ЗСУ служать 62 людини. Лише у 2023 році ми закупили амуніції на 1,5 млн грн та надали грошову допомогу мобілізованим та їхнім родинам на 9,73 млн грн.

Взаємодія з благодійними фондами. VIDI на щомісячній основі взаємодіє з Фондом Сергія Притули. Також, разом з фондом «Повернись живим» нещодавно завершили спільний проєкт «Драйв розвідки», в якому допомогли зібрати 15 млн грн на п’ять пунктів управління БПЛА для морської піхоти. Активно співпрацюємо зі Спілкою підприємців теле- та кіноіндустрії тощо.

Програма «Авто для фронту». Компанія власним коштом відновлює броньовані інкасаторські автомобілі та передає їх на фронт. Попит на такі машини серед військових великий, адже вони захищені бронесталлю та броньованим склом, що у рази підвищує рівень захисту та рятує життя військових. Загалом від початку війни ми передали на фронт 344 автомобіля. Цей проєкт триває.

Попри війну VIDI продовжує інвестувати у розбудову бізнесу. Які ваші плани на найближче майбутнє?

Ми віримо у перемогу, віримо в Україну. Ми разом із родиною живемо в Україні та продовжуємо інвестувати. У 2023 році відкрили Тойота Центр Київ «ВІДІ Аеропорт» та дилерський центр Джип «ВІДІ Челендж». Цього року плануємо розпочати будівництво дилерського центру Тойота Центр Одеса «ВІДІ Пальміра», інвестиції у який становитимуть понад $6 млн.

Щодо перспектив на майбутнє. Війна закінчиться. Ми неодмінно переможемо. Немає сумнівів, що Україна буде в Європейському Союзі та НАТО. Переговорні процеси та реалізація програм щодо інтеграції у ці інституції стануть потужним каталізатором розбудови в Україні правової держави і громадянського суспільства, а також зростання економіки.

Звісно, автомобільний ринок теж зростатиме. VIDI має намір і надалі розвивати свій бізнес та активно збільшувати свою частку на ринку України.