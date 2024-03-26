Изменения в приказ МИУ №647: шаг навстречу снижению дефицита грузовых вагонов

В Министерстве инфраструктуры Украины подписали изменения в приказ №647 об ограничении предельного срока эксплуатации грузовых вагонов. Внесением изменений чиновники утвердили силу разрешений на эксплуатацию вагонов, срок службы которых был продлен до принятия приказа. Также уточнения регулируют вопросы терминологии относительно понятий «эксплуатации» и «службы», ранее вызывавших разночтение.

Напомним, что приказом №647 предусмотрено поэтапное ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов и приведение его в нормативный, то есть полвагонов — с 44 лет до 22 лет; зерновозов - с 45 лет до 30 лет. Это тот предельный срок службы вагонов, который определил производитель. Решение имело целью улучшить состояние вагонного парка в стране и безопасность движения на железной дороге, а также загрузить работой вагоностроительную отрасль.

Однако эти процессы нуждались в поступательном переходе, и часть компаний в мирное время уже начали приобщаться. Полномасштабное вторжение внесло свои коррективы.

Принятие изменений в приказ должно улучшить постоянство железнодорожных перевозок во время военного положения в Украине и значительно сократить дефицит грузовых вагонов на рынке. Следующим шагом должна стать имплементация решения МИУ по вагонам со стороны Укрзализныци.

"Мы рады, что есть изменения в этом направлении, а с ними и понимание и поддержка со стороны Министра инфраструктуры Украины и его ведомства. Из-за военных действий и оккупации активов наша компания потеряла почти 300 грузовых вагонов. В условиях войны и ограниченных возможностей для закупки новых единиц и наращивания отечественного производства вагонов – это очень ощутимая потеря. Принятие изменений в приказ №647 позволяет Kernel максимально эффективно использовать свой подвижной состав, который имеем на сегодняшний день в технически исправном состоянии. продолжение логистических перевозок и наращивание экспортных мощностей, а значит и сохранение рабочих мест, увеличение поступлений валютной выручки в страну, стабильная уплата налогов и поддержка наших защитников на фронте", — Николай Мирошниченко, директор по логистике Kernel .

"Война и – как одно из ее последствий – дефицит вагонов и рост цен на логистику для агрария поставили агропроизводителей на грань выживания. Принятие изменений в приказ МИУ №647 позволит сохранить вагоны на рынке, увеличить их предложение, а соответственно, и сбалансировать цены. Принятие изменений – это не только правильный, но и своевременный шаг. В условиях постоянных военных рисков ограниченности экспорта необходимо использовать каждую дополнительная возможность для улучшения работы аграриев, а это в свою очередь обеспечивает стабильные доходы в бюджеты общин и положительно влияет на экономическое равновесие в стране", — Иван Слободяник, исполнительный директор Всеукраинской ассоциации общин.