Lufthansa прекращает летать в Россию: самолеты вскоре покинут российское воздушное пространство

Крупнейший авиаконцерт Европы, немецкий авиаперевозчик Lufthansa по меньшей мере на неделю останавливает рейсы в Россию и из России.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

Причиной остановки стала российская агрессия в Украине — в связи с текущей и новой регуляторной ситуацией запрет будет действовать не менее семи дней. Причем самолеты, которые находятся в российском воздушном пространстве, вскоре покинут его.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины. Он отметил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", - отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.