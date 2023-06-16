Драгобрат – лучшее место для отдыха в Карпатах!

Драгобрат – самый высокогорный курорт в украинских Карпатах. Он находится в субальпийской зоне на высотах от 1400 до 1885 года (гора Близница) метров над уровнем моря.

Эта невероятная горная местность, расположенная на Закарпатье, славится своей прекрасной природой, богатой зелеными лесами, обильными вершинами, альпийскими лугами, хрустальными горными реками и самыми живописными ледниковыми озерами. Драгобрат является отличным местом для отдыха, оздоровления и борьбы со стрессом. Именно здесь вы можете наслаждаться удивительными панорамами, чистым горным воздухом и множеством развлечений и активностей, которые найдутся для каждого по вкусу. На Драгобрате проводят йога-практики, корпоративы, празднование выдающихся дат, тимбилдинг и различные соревнования и конкурсы. И все это – фактически на территории Карпатского биосферного заповедника – достопримечательности ЮНЕСКО.

В самом сердце Карпат - в окружении многовековых елей, рядом с горнолыжным подъемником, у входа в биосферный заповедник находится комплекс " Freerider" и "Alpin Eco Chalet" - это комфортабельные номера разных категорий, ресторан с национальной кухней, сауна на дровах, карпатский чан-офуро с лиственницы, бильярд, теннис, комнаты отдыха и просторная панорамная терраса с видом на г. Говерла и г. Петрос — две высокие вершины Украины.

Драгобрат – благодаря своему уникальному месторасположению, это лучший выбор для отдыха в любое время года. Он предлагает туристам следующие активности в зависимости от сезона:

Катание на горных лыжах и сноубординге. Зимний сезон на Драгобрате длится с ноября по май — в это время на склонах курорта обычно полно природного снега. На курорте работают многочисленные горнолыжные подъемники и трассы для катания. Имеются лыжные и сноуборд школы. Даже в самые теплые зимы – когда другие курорты не работают – Драгобрат готов принимать любителей снежного экстрима. Фрирайдинг – самый экстримальный вид зимних развлечений на курорте, ради которых на Драгобрат всегда приезжало множество туристов из разных стран мира. Специально оборудованные машины и снегоходы поднимут Вас на нетронутые вершины высотой более 1800 метров над уровнем моря — где будете только Вы и неприкосновенный склон с целинным снегом, зрелищными и длинными спусками в Украине. Восхождение на горные вершины и походы/треккинг. Маршруты на одни из самых живописных и стремительных горных вершин - г. Близница 1883 метра, г. Стиг 1707 метров, г. Жандармы 1763 метра и многие другие начинаются именно с Драгобрата. Восхождение на эти вершины можно совершить в рамках одного дня, без ночевки в палатках – находясь в комфортных условиях отеля. Кроме того, из Драгобората туристы могут отправиться на восхождение на Говерлу и Петрос. Джипинг, баги и квадроциклы — увлекательные дух поездки по Свидовецкому хребту с его многочисленными, живописными маршрутами не оставят равнодушными даже видавших виды экстрималов. Опытные водители покажут Вам самые красивые места Карпат, а устроят пикник с настоящим богачом возле одного из крупнейших ледниковых озер Карпат. Собирание грибов и ягод на территории Драгобрата и Карпатско-биосферного заповедника, это то, ради чего сюда приезжают летом тысячи туристов. Неприкосновенность и чистота природы вокруг, а также уникальный суб-альпийский микроклимат обеспечивает насыщенные вкус и аромат. На здешних склонах растут малина, черника, ежевика, клюква и множество грибов.

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