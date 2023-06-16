Драгобрат — найкраще місце для відпочинку в Карпатах!

Драгобрат — найвисокогірніший курорт в українських Карпатах. Він знаходиться в субальпійській зоні на висотах від 1400 до 1885 (гора Близниця) метрів над рівнем моря.

Ця неймовірна гірська місцевість, що розташована на Закарпатті славиться своєю прекрасною природою, яка багата на зелені ліси, стрімкі вершини, альпійські луга, кришталеві гірські ріки та найживописніші льодовикові озера. Драгобрат є чудовим місцем для відпочинку, оздоровлення та боротьби зі стресом. Саме тут Ви можете насолоджуватися дивовижними панорамами, найчистішим гірським повітрям та безліччю розваг і активностей, які знайдуться для кожного по смаку. На Драгобраті проводять йога-практики, корпоративи, святкування визначних дат, тімбілдинг та різноманітні спортивні змагання і конкурси. І все це — фактично на території Карпатського біосферного заповідника — памятки ЮНЕСКО.

В самому серці Карпат — в оточенні багатовікових смерек, поруч з гірсько-лижним підйомником, біля входу в біосферний заповідник знаходиться відпочинковий комплекс “Freerider” та “Alpin Eco Chalet” - це комфортабельні номери різних категорій, ресторан з національною кухнею, сауна на дровах, карпатський чан-офуро з модрини, більярд, теніс, кімнати відпочинку та простора панорамна тераса з видом на г. Говерла та г. Петрос — дві найвищі вершини України.

Драгобрат — завдяки своєму унікальному місцю роситашування, це найкращий вибір для відпочинку в будь-яку пору року. Він пропонує туристам наступні активності в залежності від сезону:

Катання на гірських лижах та сноубординг. Зимовий сезон на Драгобраті триває з листопада до травня — в цей час на схилах курорту як правило повно природнього снігу. На курорті працюють численні гірсько-лижні витяги та траси для катання. Є лижні та сноуборд школи. Навіть в найтепліші зими — коли інші курорти не працюють — Драгобрат готовий приймати любителів снігового екстріму. Фрірайдинг — найекстримальніший вид зимових розваг на курорті, заради яких на Драгобрат завжди приїзджало безліч туристів з різних країн світу. Спеціально-обладнані машини та снігоходи піднімуть Вас на недоторкані вершини висотою в понад 1800 метрів над рівнем моря — де будете тільки Ви та недоторканний схил з цілинним снігом, найвидовищнішими та найдовшими спусками в Україні. Сходження на гірські вершини та походи/трекінг. Маршрути на одні з найживописніших та найстрімкіших гірських вершин — г. Близниця 1883 метри, г. Стіг 1707 метрів, г. Жандарми 1763 метри та багато інших починаються саме з Драгобрату. Сходження на ці вершини можна здійснити в рамках одного дня, без ночівлі в наметах — перебуваючи в комфортних умовах готелю. Крім того, з Драгоборату туристи можуть вирушити на сходження на г. Говерла та Петрос. Джипінг, багі та квадроцикли — захоплюючі дух поїздки Свидовецьким хребтом з його численними, живописними маршрутами не залишать байдужими навіть бувалих екстрималів. Досвідчені водії покажуть Вам найкрасивіші місця Карпат, а надодачу влаштують пікнік зі справжнім бограчем біля одного з найбільших льодовикових озер Карпат. Збирання грибів та ягід на території Драгобрату та Карпатського-біосферного заповіднику, це те — заради чого сюди приїзджають влітку тисячі туристів. Недоторканість та чистота природи довкола, а також унікальний суб-альпійський мікроклімат забезпечує наймовірно насичені смак та аромат. На тутешніх схилах ростуть малина, чорниця, ожина, журавлина та безліч грибів.

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