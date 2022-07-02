Венеция вводит для туристов плату за вход в город

Власти итальянской Венеции приняли решение взимать у туристов плату за вход в город. Стоимость составит от 3 до 10 евро в зависимости от времени года.

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Об этом пишет "Европейская правда".

Согласно принятому в четверг решению горсовета Венеции, с 16 января 2023 года вход в город будет платным и составит от 3 до 10 евро в зависимости от времени года.

Туристы, прибывающие в Венецию на одну ночь, жители города, а также их гости могут не платить за вход – для этого они смогут скачать со специальной платформы сертификат.

Как указано в сообщении, контролировать соблюдение новых правил будут уполномоченные инспекторы. Им предоставят право останавливать туристов и требовать у них подтверждения оплаты входа. Нарушителям грозит штраф.

"Цель – отбить однодневный туризм в определенные поры года и поощрить многодневный туризм в соответствии с утонченностью и уникальностью города", – объяснили свое решение в горсовете Венеции.

В ведомстве также сообщили, что собранные с туристов деньги за вход в город будут направлены на уменьшение стоимости уборки мусора в Венеции.