16 человек погибли в результате ракетной атаки по Одессе (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ в пятницу, 15 марта, атаковала Одессу ракетами. По состоянию на 16.19 известно о 16 погибших, среди которых медик и спасатель, приехавшие оказывать помощь после первого взрыва. Еще 53 человека, из которых 8 — сотрудники ГСЧС, получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В результате российской ракетной атаки погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель. Еще 46 человек, в том числе семеро сотрудников ГСЧС, получили ранения", - отметил Кипер.

Глава области добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Все соответствующие службы ликвидируют последствия вражеской атаки, а стражи порядка фиксируют очередное преступление россиян.

По словам Кипера, среди медиков и спасателей тяжело ранены.

В ГСЧС рассказали, что в результате ракетного удара РФ по Одессе была повреждена гражданская инфраструктура: на месте попадания возник пожар, поэтому спасатели ГСЧС прибыли на место попадания и сразу начали тушение огня, разбор завалов и поиск пострадавших.

"В ходе проведения работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель. По предварительной информации, травмированы 20 человек, из которых 5 - сотрудники ГСЧС. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Вражеский удар повредил 10 частных домов, станцию технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля. По состоянию на 13.22 продолжаются работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома.

"Завтра в Одессе и области будет объявлен траур. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", - отметил Кипер.