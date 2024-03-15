16 людей загинули внаслідок ракетної атаки по Одесі (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ у п'ятницю, 15 березня, атакувала Одесу ракетами. Станом на 16:19 відомо про 16 загиблих, серед яких медик та рятувальник, які приїхали надавати допомогу після першого вибуху. Ще 53 людей, з яких 8 — співробітники ДСНС, отримали поранення.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Він додав, що наразі 73 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, про 14 загиблих.

"Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення", - зазначив Кіпер.

Очільник області додав, що постраждалим надається вся необхідна допомога. Всі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки, а правоохоронці фіксують черговий злочин росіян.

За словами Кіпера, серед медиків та рятувальників є тяжко поранені.

У ДСНС розповіли, що внаслідок ракетного удару РФ по Одесі було пошкоджено цивільну інфраструктуру: на місці влучання виникла пожежа, тож рятувальники ДСНС прибули на місце влучання й одразу розпочали гасіння вогню, розбір завалів та пошук постраждалих.

"Під час проведення робіт ворог повторно завдав ракетного удару, внаслідок якого загинув рятувальник. За попередньою інформацією, травмовано 20 людей, з яких 5 - співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

Ворожий удар пошкодив 10 приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Станом на 13:22 тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку.

"Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих", - зазначив Кіпер.