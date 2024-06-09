Армия РФ атаковали 103 населенных пункта: какая ситуация в регионах

По данным Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. В целом, применены различные виды вооружения, минометов, артиллерии, танков, РСЗО, БПЛА и тактической авиации. Атаковано 103 населенных пункта и 93 объекта инфраструктуры.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

В Харьковской области погиб мужчина

В Изюмском районе в с. Боровая в результате обстрела пострадал мужчина. В Харьковском районе в селе Новая Казачья в результате обстрелов горели дом и гараж, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В Чугуевском районе в селе Хотимля было повреждено учебное заведение. В результате обстрела разрушено здание школы, поврежден магазин, здание поселкового совета, два частных дома. Погиб мужчина. Ранены две женщины.

В Купянске повреждено частное предприятие. В результате обстрела горела крыша котельной. В селе Дворичанское Купянского района в результате вражеских обстрелов пострадала женщина.

В Харьковском районе в селе Русские Тишки в результате вражеского артобстрела повреждены окна, кровля и фасад здания амбулатории.

Российские войска атаковали машину скорой помощи в Херсонской области

В одном из населенных пунктов Белозерской общины оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на бригаду спешащих на вызов медиков. У водителя диагностировали взрывную травму и контузию. Фельдшер не пострадала. Оба эвакуированы в безопасное место. Также в больницу госпитализировали 50-летнего мужчину, попавшего под вражеский обстрел. У него – взрывная травма и ранение ноги, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Кроме этого, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Гавриловка, Берислав, Змиевка, Томина Балка, Белозерка, Бургунка, Республиканец, Дудчаны, Антоновка, Токаревка, Огромное, Михайловка, Ивановка, Чайкино, Садовое и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 13 частных домов. Также было зафиксировано попадание в автомобиле. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения.

Вечером враг атаковал Никопольщину

Вечером враг еще раз атаковал Никопольщину – Покровскую общину. Но после ночного затишья снова возобновил террор района утром, сообщили в ОВА.

Целил дронами-камикадзе и обстреливал из артиллерии. Удары пришлись по самому Никополю и Мировскому обществу. Повреждены коммунальное предприятие, 5 частных домов, гараж, линия электропередач. Последствия еще уточняются.

По Запорожской области оккупанты ударили 429 раз

В течение суток оккупанты 429 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов, сообщили в ОВА.

181 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновку, Святопетровку, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Новоандреевку. 13 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку. 235 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки. Поступило одно сообщение о разрушении жилья.

В Сумской области было 11 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 11 взрывов. Обстрел был подвергнут Эсманьской общине: враг бил из минометов (11 взрывов), сообщили в ОВА.