Армія РФ атакували 103 населені пункти: яка ситуація в регіонах

За даними Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. Загалом застосувано різні види озброєння, мінометів, артилерії, танків, РСЗВ, БПЛА та тактичної авіації. Атаковано 103 населені пункти та 93 об'єкти інфраструктури.

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На Харківщині загинув чоловік

В Ізюмському районі в с. Борова внаслідок обстрілу постраждав чоловік. У Харківському районі у селі Нова Казача, внаслідок обстріл горіли будинок та гараж, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Чугуївському районі у селі Хотімля було пошкоджено навчальний заклад. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин, будівлю селищної ради, два приватних будинки. Загинув чоловік. Поранені дві жінки.

У Куп’янську пошкоджене приватне підприємство. Внаслідок обстрілу горів дах котельні. У селі Дворічанське Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка.

У Харківському районі в селі Руські Тишки внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено вікна, покрівлю та фасад будівлі амбулаторії.

Російські війська атакували машину швидкої допомоги на Херсонщині

В одному з населених пунктів Білозерської громади окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик. У водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер не постраждала. Обох евакуювали в безпечне місце. Також до лікарні шпиталізували 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл. В нього - вибухова травма та поранення ноги, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Окрім цього, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Гаврилівка, Берислав, Зміївка, Томина Балка, Білозерка, Бургунка, Республіканець, Дудчани, Антонівка, Токарівка, Велетенське, Михайлівка, Іванівка, Чайкине, Садове та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 13 приватних будинків. Також було зафіксоване влучання в автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

Ввечері ворог атакував Нікопольщину

Ввечері ворог ще раз атакував Нікопольщину – Покровську громаду. Та після нічного затишшя, знову поновив терор району вранці, повідомили в ОВА.

Цілив дронами-камікадзе та обстрілював з артилерії. Удари прийшлися по самому Нікополю й Мирівській громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, 5 приватних будинків, гараж, лінія електропередач. Наслідки ще уточнюються.

По Запорізькій області окупанти вдарили 429 разів

Впродовж доби окупанти 429 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, повідомили в ОВА.

181 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Залізничне, Малинівку, Святопетрівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку. 13 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку. 235 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки. Надійшло одне повідомлення про руйнування житла.

На Сумщині було 11 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів. Обстрілу зазнала Есманьська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів), повідомили в ОВА.