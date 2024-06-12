Ночью россияне атаковали Украину дронами и ракетами: какая ситуация в регионах

В ночь на 12 июня оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА. Всего засустили 30 средств воздушного приступа. Среди них 4 крылатых ракеты Х-101/Х-555, 1 баллистическая ракета "Искандер-М", 1 аэробалистическая ракета "Кинжал", 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей. Среди них 1 "Кинжал", 4 крылатых ракеты Х-101/Х-555, 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

На Харьковщине пострадали два человека

11 июня в Волчанске произошло попадание FPV-дрон в автомобиль. Ранен мужчина. Вблизи с. Песчаное в результате обстрела горело два частных дома и хозяйственная, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Изюмском районе в с. Новоплатоновка в результате обстрела горел дом. В селе Металловка Чугуевского района в результате обстрела КАБ-250 повреждено частное владение. В Купянском районе в с. Кутьковка в результате обстрела пострадала женщина.

По Запорожской области россияне ударили 547 раз

В течение суток оккупанты 547 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 15 населённых пунктов, сообщили в ОВА. Враг нанес 7 авиационных ударов по Гуляйполю, Роботиному и Пятихаткам.

206 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 23 обстрела из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Гуляйполе. 311 артобстрелов нанесен по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Новоданиловки, Волшебного, Мирного, Гуляйпольского, Новокарловки, Малых Щербаков и Степногорска. Поступило 11 сообщений о разрушении жилья.

В Херсонской области три человека получили ранения

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Садовое, Антоновка, Белозерка, Токаревка, Огромное, Берегово, Заречное, Ингулец, Новодмитровка, Берислав, Тягинка, Нововоронцовка, Осокоровка, Львове, Ольговка, Михайловка , глава ОВА Александр Прокудин.

В Киевской области один человек пострадал, возникли пожары

Этой ночью враг атаковал Киевщину ракетами и БПЛА. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. В результате падения обломков один человек получил ранение – резаную рану ноги, сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко.

По состоянию на 7:00 из-за падения обломков зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области. В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. К ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци. Всего привлечены более 105 человек и 30 единиц техники.

Из-за падения обломков также поврежден частный дом, АЗС, гараж. В другом районе – загорелось складское помещение. Из-за российской агрессии три человека получили ранения

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждена многоэтажка и 22 частных дома. Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, торговый комплекс, админздание и автомобили.

В Днепропетровской области сбили 11 шахедов

Ночью в Днепропетровской области работала ПВО, сбили 11 вражеских шахедов. По 4 в Новомосковском и Синельниковском районах. И остальные – в Днепровском, Павлоградском и Каменском, информируют в ОВА.

К сожалению, атака окупантов не прошла и без последствий. На Синельниковщине пострадала семья. У 13-летнего мальчика – острая реакция на стресс. У мужчины 39 лет и женщины 40 лет – резаные раны. Им оказали медпомощь, лечиться амбулаторно. Повреждены 9 частных домов.

Вечером и под утро враг снова бил по Никополю. Применил артиллерию и дроны-камикадзе. Никто не пострадал.

В Николаевской области обстреляны две общины

Вчера в 13:23 вражеский артиллерийский обстрел фиксировался по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Вечером, 11 июня, в 19:55 враг атаковал с. Солончаки Куцурубской общины двумя дронами-камикадзе типа FPV. В результате повреждены два частных дома и один легковой автомобиль. Пострадавших нет.

В Сумской области было 20 взрывов

Ночью и утром россияне провели 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская (2 взрыва), Миропольская (9 взрывов), Краснопольская (8 взрывов), Белопольская общины, сообщили в ОВА.