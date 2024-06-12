Вночі росіяни атакували Україну дронами і ракетами: яка ситуація в регіонах

У ніч на 12 червня окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА. Усього засустили 30 засобів повітряного нападу. Серед них 4 крилаті ракети Х-101/Х-555, 1 балістична ракета “Іскандер-М”, 1 аеробалістична ракета “Кинджал”, 24 ударні БпЛА типу “Shahed-131/136”.

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В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей. Серед них 1 "Кинджал", 4 крилаті ракети Х-101/Х-555, 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".

На Харківщині постраждали двоє людей

11 червня у Вовчанську відбулося влучання FPV-дрон в автівку. Поранено чоловіка. Поблизу с. Піщане внаслідок обстрілу горіло два приватних будинки та господарча, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

В Ізюмському районі в с. Новоплатонівка внаслідок обстрілу горів будинок. У селі Металівка Чугуївського району внаслідок обстрілу КАБ-250 пошкоджене приватне володіння. У Куп'янському районі в с. Кутьківка внаслідок обстрілу постраждала жінка.

По Запорізькій області росіяни вдарили 547 разів

Впродовж доби окупанти 547 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 15 населених пунктів, повідомили в ОВА. Ворог завдав 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Роботиному та П’ятихаткам.

206 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 23 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Гуляйполе. 311 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки, Чарівного, Мирного, Гуляйпільського, Новокарлівки, Малих Щербаків та Степногірська. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла.

На Херсонщині три людини отримали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Садове, Антонівка, Білозерка, Токарівка, Велетенське, Берегове, Зарічне, Інгулець, Новодмитрівка, Берислав, Тягинка, Нововоронцовка, Осокорівка, Львове, Ольгівка, Михайлівка, Монастирське, Бургунка та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

У Київській області одна людина постраждала, виникли пожежі

Цієї ночі ворог атакував Київщину ракетами та БпЛА. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення – різану рану ноги, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

Станом на 7:00 через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки обʼєктів в двох районах області. Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці. Всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.

Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж. В іншому районі – загорілося складське приміщення. Через російську агресію три людини дістали поранення

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Було зафіксоване влучання в об'єкти критичної інфраструктури, торгівельний комплекс, адмінбудівлю та автомобілі.

На Дніпропетровщині збили 11 шахедів

Вночі на Дніпропетровщині працювала ППО, збили 11 ворожих шахедів. По 4 у Новомосковському та Синельниківському районах. Й решту – у Дніпровському, Павлоградському і Кам'янському, інформують в ОВА.

На жаль, атака окупантів не минула й без наслідків. На Синельниківщині постраждала родина. У 13-річного хлопчика – гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років – різані рани. Їм надали меддопомогу, лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені 9 приватних будинків.

Ввечері та під ранок ворог знову бив по Нікополю. Застосував артилерію і дрони-камікадзе. Ніхто не постраждав.

У Миколаївській області обстріляні дві громади

Учора о 13:23 ворожий артилерійський обстріл фіксувався по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Увечері, 11 червня, о 19:55 ворог атакував с. Солончаки Куцурубської громади двома дронами-камікадзе типу FPV. Внаслідок чого пошкоджено два приватні будинки та один легковий автомобіль. Постраждалих немає.

На Сумщині було 20 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська (2 вибухи), Миропільська (9 вибухів), Краснопільська (8 вибухів), Білопільська громади, повідомили в ОВА.