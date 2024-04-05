Россияне обстреляли 10 областей Украины: какая ситуация в регионах

За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. Всего из разных видов вооружения - минометов, артиллерии, танков, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактической авиации - был атакован 71 населенный пункт и 96 объектов инфраструктуры, сообщили в Military Media Center.

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Ночью 5 апреля 2024 года противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 13-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда. Силы обороны сбили все 13 "шахидов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.

В Харьковской области под обстрелами находились 15 населенных пунктов

4 апреля произошел вражеский обстрел Харькова у гражданской станции техобслуживания. Повреждены 4 автомобиля и остекление окон 5-этажного здания. Без пострадавших. В общей сложности артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиаударов потерпел н.п. Огурцово, пишет председатель ОВА Олег Синегубов.

В г. Боровая Изюмского района в результате вражеских обстрелов с РСЗО повреждены два частных дома. Без пострадавших. В с. Кучеровка Купянского района горел жилой дом и хозяйственная постройка. В с. Глубокое Харьковского района в результате обстрела КАБ повреждены двухэтажное здание и учебное заведение. В с. Кондрашовка Купянского района. В результате вражеской атаки горели хозяйственные постройки, дом и два автомобиля. Без пострадавших.

В результате вражеского обстрела между с. Березовка и с. Коротич погиб 36-летний работник агропредприятия. Также ранены 55 и 21-летние мужчины госпитализированы. Повреждены 3 сельхозмашины.

В Херсонской области пострадали 10 человек

Прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Приднепровское, Кизомис, Понятовку, Садовое, Днепровское, Янтарное, Белозерку, Томину Балку, Никольское, Берислав, Дудчаны, Качкаровку, Гавриловку, Новоберислав и город Херсон, сообщает председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, повреждены 10 частных домов. Также были зафиксированы попадания в кооператив, гаражное помещение и компанию газотранспортной системы, в результате чего повреждены газопровод, теплопровод, солнечные коллекторы, опорные конструкции. Из-за российской агрессии продуктами горения отравились 10 человек.

В Запорожской области обстреляно 10 населенных пунктов

Над Запорожской областью сбили 7 вражеских беспилотников. Один человек травмирован в результате вражеских артиллерийских обстрелов города Орехов. В целом, кафиры нанесли 401 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области, сообщают в ОВА. Военнослужащие РФ совершили 1 ракетный и 2 авиационных удара по Широкому и Роботиному.

96 БПЛА атаковали Вольнянск, Беляевку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 16 РСЗО-обстрелов пришлись по Малой Токмачке и Роботиному. 286 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки. Поступили 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ночью оккупанты направили на Днепропетровщину беспилотники

Силы ПВО зили 2 "шахеда" – над Павлоградским и Никопольским районами. В течение ночи агрессор избивал и из артиллерии, информируют в ОВА. Под ударом была Марганецкая община Никопольщины. Туда прилетело с полдесятка снарядов. Утром агрессор дважды ударил по Никополю БпЛА. Последствия уточняются.

Также под обстрелами находились Черниговская Черниговская Донецкая и Луганская области.

Ночью враг нанес удары по городу Покровск. 5 человек получили ранения. Возникло возгорание в административном здании и частном доме. Спасатели 5 часов укрощали пожар жилого дома.