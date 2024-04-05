Росіяни обстріляли 10 областей України: яка ситуація в регіонах

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. Загалом з різних видів озброєння - мінометів, артилерії, танків, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактичної авіації - були атаковані 71 населений пунктів та 96 об'єктів інфраструктури, повідомили у Military Media Center.

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Вночі 5 квітня 2024 року противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда. Сили оборони збили усі 13 "шахідів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

На Харківщині під обстрілами були 15 населених пунктів

4 квітня відбувся ворожий обстріл Харкова біля цивільної станції техобслуговування. Пошкоджені 4 автомобілі та скління вікон 5-поверхової будівлі. Без постраждалих. Загалом, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнав н.п. Огірцеве, пише голова ОВА Олег Синєгубов.

У м. Борова Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджені два приватні будинки. Без постраждалих. У с. Кучерівка Куп'янський району горів житловий будинок та господарча споруда. У с. Глибоке Харківського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено двоповерховий будинок та навчальний заклад. У с. Кіндрашівка Куп'янського району. Внаслідок ворожої атаки горіли господарчі споруди, будинок та два автомобілі. Без постраждалих.

Внаслідок ворожого обстрілу між с. Березівка та с. Коротич загинув 36-річний працівник агропідприємства. Також поранені 55 та 21-річні чоловіки — госпіталізовані. Пошкоджені 3 сільгоспмашини.

У Херсонській області постраждало 10 людей

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Кізомис, Понятівку, Садове, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Томину Балку, Микільське, Берислав, Дудчани, Качкарівку, Гаврилівку, Новоберислав та місто Херсон, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 10 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в кооператив, гаражне приміщення та компанію газотранспортної системи, внаслідок чого пошкоджені газопровід, теплопровід, сонячні колектори, опорні конструкції. Через російську агресію продуктами горіння отруїлися 10 людей.

У Запорізькій області обстріляно 10 населених пунктів

Над Запорізькою областю збили 7 ворожих безпілотників. Одну людину травмовано внаслідок ворожого артилерійського обстрілу міста Оріхів. Загалом, окупанти завдали 401 удар по 10 населених пунктах Запорізької області, повідомляють в ОВА. Військовослужбовці РФ здійснили 1 ракетний та 2 авіаційних удари по Широкому й Роботиному.

96 БПЛА атакували Вільнянськ, Біляївку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 16 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Малій Токмачці та Роботиному. 286 артударів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Вночі окупанти спрямували на Дніпропетровщину безпілотники

Сили ППО зили 2 "шахеди" – над Павлоградським та Нікопольським районами. Протягом ночі агресор бив і з артилерії, інформують в ОВА. Під ударом була Марганецька громада на Нікопольщині. Туди прилетіло з півдесятка снарядів. Вранці агресор двічі вдарив по Нікополю БпЛА. Наслідки уточнюються.

Також під обстрілами перебували Сумська Чернігівська Донецька та Луганська області.