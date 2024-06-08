В течение суток армия РФ обстреляла территории 10 областей: какая ситуация в регионах

По информации Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. Всего из разных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация - были атакованы 84 населенных пункта и 166 объектов инфраструктуры.

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На Харьковщине в результате обстрелов ранены

8 июня 01:50 в с. Сеньково Купянского района в результате вражеского обстрела военными РФ поврежден частный дом, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В с. Шевченково Купянского района. В результате вражеского обстрела из БПЛА поврежден автомобиль. В Купянске в результате вражеского обстрела военными РФ повреждены 4 частных дома. Пострадал мужчина.

В Богодуховском р-не в с. Ивано-Шийчено в результате взрыва боеприпаса погиб мужчина, повреждено частное домовладение.

В Харьковском районе в с. Казачья Лопань в результате попадания БПЛА в гражданское авто пострадали 2 женщины, они госпитализированы. В с. Русские Тишки поврежден газопровод.

По Запорожской области россияне ударили 290 раз

В течение суток оккупанты 290 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов. Враг нанес авиационный удар по Гуляйполю и Новоандреевке, сообщили в ОВА.

109 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 16 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Малиновку. 163 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Преображенки. Поступило 4 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области повреждены дома

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомис, Томина Балка, Антоновка, Громадное, Ивановка, Чайкино, Берислав, Давыдов Брид, Бургунка, Новоберислав, Михайловка, Монастырское, Дудчаны, Веселый и город Херсон, написал председатель ОВА Александр Прокуд.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены многоэтажки и 7 частных домов. Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, гаражное помещение и хозяйственное сооружение. Из-за русской агрессии один человек получил ранения.

В Днепропетровской области погиб мужчина

Ночью защитники неба сбили над областью шахеды – в Днепровском и Синельниковском районах. Продолжались атаки на Никопольщину. Враг применял дроны-камикадзе и артиллерию.

Под ударом – Никополь, Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Погиб мужчина, сообщили в ОВА.

Повреждены коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, админздание. Разрушен частный дом, еще 5 – изуродованы. Избиты 2 дачных дома, 2 хозяйственные постройки и столько же не эксплуатировавшихся зданий. Задело линии электропередач. Последствия еще уточняются.

В Сумской области было 59 взрывов

Ночью и утром россияне провели 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксированы 59 взрывов, сообщили в ОВА. Обстрелы потерпели Юнаковская (10 взрывов), Краснопольская (2 взрыва), Середино-Будская (13 взрывов), Шалыгинская (12 взрывов), Великописаревская общины (21 взрыв).