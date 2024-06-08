Протягом доби армія РФ обстріляла території 10 областей: яка ситуація в регіонах

За інформацією Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. Загалом з різних видів озброєння - міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація - були атаковані 84 населені пункти та 166 об'єктів інфраструктури.

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На Харківщині внаслідок обстрілів є поранені

8 червня 01:50 у с. Сеньково Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу військовими РФ пошкоджено приватний будинок, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У с. Шевченкове Куп‘янського району. Внаслідок ворожого обстрілу з БПЛА пошкоджено автомобіль. У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу військовими РФ пошкоджено 4 приватні будинки. Постраждав чоловік.

У Богодухівському р-н в с. Івано-Шийчене внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік, пошкоджено приватне домоволодіння.

У Харківський районі в с. Козача Лопань внаслідок влучання БПЛА в цивільне авто постраждало 2 жінки, вони госпіталізовані. У с. Руські Тишки пошкоджено газогін.

По Запорізькій області росіяни вдарили 290 разів

Впродовж доби окупанти 290 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Ворог завдав авіаційний удар по Гуляйполю та Новоандріївці, повідомили в ОВА.

109 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 16 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Малинівку. 163 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Преображенки. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині пошкоджені будинки

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Томина Балка, Антонівка, Велетенське, Іванівка, Чайкине, Берислав, Давидів Брід, Бургунка, Новоберислав, Михайлівка, Монастирське, Дудчани, Веселе та місто Херсон, написав голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, гаражні приміщення та господарчу споруду. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

На Дніпропетровщині загинув чоловік

Вночі оборонці неба збили над областю шахеди – у Дніпровському та Синельниківському районах. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог застосовував дрони-камікадзе й артилерію.

Під ударом – Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Загинув чоловік, повідомили в ОВА.

Пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, адмінбудівля. Зруйнована приватна оселя, ще 5 – понівечені. Побиті 2 дачні будинки, 2 господарські споруди й стільки ж будівель, що не експлуатувалися. Зачепило лінії електропередач. Наслідки ще уточнюються.

На Сумщині було 59 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 59 вибухів, повідомили в ОВА. Обстрілів зазнали Юнаківська (10 вибухів), Краснопільська (2 вибухи), Середино-Будська (13 вибухів), Шалигинська (12 вибухів), Великописарівська громади (21 вибух).