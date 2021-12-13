30-летие УАФ Павелко отметил в компании Зеленского и президента УЕФА: главные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская побывали на праздничной церемонии к 30-летию Украинской ассоциации футбола, которую возглавляет Андрей Павелко. Мероприятие проходило 9 декабря в Национальной опере. Его также посетил президент УЕФА Александр Чеферин и представители ФИФА, сообщает сайт Офиса президента.

Зеленский поздравил функционеров с праздником и заявил о готовности Украины принимать у себя матчи за Суперкубок УЕФА.

"Мы готовы быть хозяевами финалов Лиги Европы, Лиги конференций, финала Лиги наций, женского чемпионата Европы. Все это не мечты. Все это – наши планы и цели", — сказал он.

Глава государства также пообещал свою поддержку футболу и анонсировал строительство первой Учебно-тренировочной базы сборных.

Празднование 30-лентия Украинской ассоциации футбола Празднование 30-лентия Украинской ассоциации футбола Празднование 30-лентия Украинской ассоциации футбола Празднование 30-лентия Украинской ассоциации футбола Празднование 30-лентия Украинской ассоциации футбола

Во время торжественного мероприятия, Зеленский впервые презентовал и сам проект строительства.

"Мы намерены осуществить самую амбициозную мечту украинского футбола – построить тренировочную базу для национальных сборных. Я благодарен Президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту УЕФА Александеру Чеферину, которые были гостями нашего праздника за то, что благодаря их поддержке работы по строительству комплекса начнутся уже в следующем году! Также спасибо Главе Государства за историческую презентацию этого проекта во время церемонии к 30-летию УАФ!", — написал по этому поводу глава УАФ Андрей Павелко в Facebook.

Президент УАФ также заявил, что приоритетом №1 для украинского футбола, как и ранее, будут дети.

"Наш неизменный приоритет – это дети. Их массовое вовлечение в спорт и воспитание новых звездных украинских футболистов! Мы продолжаем проекты по развитию футбольной инфраструктуры, поддержке детских и юношеских соревнований. Двигаемся по этому пути вместе с УЕФА, где высоко ценят наши успехи", — подчеркнул Павелко.

Праздничную церемонию к 30-летию УАФ, по приглашению Павелко, посетили 32 представителя иностранных делегаций. Были приглашены и присутствовали в зале легенды украинского футбола, ветераны, игроки национальной сборной, тренера сборных, команд, детских и юношеских секций, арбитры, представители региональных футбольных ассоциации. Функционеров со сцены поздравили DZIDZIO, Евгений Хмара, Алессандро Сафина и др.