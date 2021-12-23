Достижения года по версии украинцев: Усик, паралимпийцы, "Большая стройка"

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса об итогах 2021 года. Топ-3 крупнейших достижений этого года, с точки зрения респондентов, сформировали: победа боксера Александра Усика (35%), успешное выступление сборной Украины на Паралимпиаде в Токио (32%) и программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" (31%).

По 20% опрошенных отдали предпочтение расширению услуг в приложении "Дія", массовой вакцинации против коронавируса и выходу украинской сборной по футболу в четвертьфинал Евро-2020.

По 15% респондентов самым большим достижением назвали выступление национальной команды Украины на Олимпиаде и реализацию "языкового" закона.

13 и 14% — принятие закона "Об олигархах" и санкции против Виктора Медведчука.

7 и 9% — начало работы земельного рынка и договор об "открытом небе с ЕС".

4 и 5% — "Крымскую платформу" и успех Go A на Евровидении.

По мнению 2%, никаких достижений в этом году не было.

Украинцы назвали главные достижения 2021 года. Фото: "Рейтинг"

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 16-18 декабря 2021 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту 1 декабря заявил, что по инициированной им программе "Большая стройка" в Украине уже обновлено 13 тысяч км дорог.

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