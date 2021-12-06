Капсула для суицида Sarco прошла юридическую экспертизу в Швейцарии

Созданная на 3D-принтере капсула Sarco, предназначенная для использования при добровольной эвтаназии, может на законных основаниях использоваться в Швейцарии согласно заключению, полученному организацией-разработчиком Exit International.

Об этом пишет SWI swissinfo.ch.

Около 1300 человек ушли из жизни при помощи ассистированного самоубийства в Швейцарии в 2020 году. В настоящее время используется метод приёма внутрь раствора пентобарбитала натрия.

После приёма препарата человек засыпает в течение двух-пяти минут, затем впадает в глубокую кому, и вскоре после этого наступает смерть. Sarco предлагает другой подход к добровольному уходу из жизни — без использования контролируемых веществ.

"Sarco — это созданная на 3D-принтере капсула, которая активируется изнутри человеком, намеревающимся умереть. Аппарат можно доставить в любое место. Это может быть, например, идиллическая местность на открытом воздухе или помещение организации по оказанию помощи в эвтаназии", — рассказывает о своей инновационной разработке доктор Филипп Ничке, основатель зарегистрированной в Австралии Exit International.

Человек ложится внутрь очень удобной капсулы. Ему задают ряд вопросов, и когда получен ответ, он может нажать кнопку внутри капсулы, активировав устройство в любой подходящий момент.

Капсула оснащена механизмом, который заполняет её внутреннее пространство азотом, быстро снижая концентрацию кислорода в воздухе с 21 до 1 процента.

"Человек чувствует себя немного дезориентированным и может ощутить лёгкую эйфорию, прежде чем потеряет сознание. Всё это займёт около 30 секунд. Смерть наступает из-за гипоксии и гипокапнии, то есть недостатка кислорода и углекислого газа. Нет ни паники, ни ощущения удушья", — рассказывает Филипп Ничке.

По его словам, в прошлом году компания обратилась за консультацией по вопросу о законности использования Sarco в Швейцарии для оказания помощи при суициде.

"Была проведена юридическая экспертиза, результат которой показал, что мы ничего не упустили. Никаких проблем юридического характера нет. Мы очень довольны", — отмечает Филипп Ничке.

На данный момент существует два прототипа Sarco, а третий сейчас создаётся в Нидерландах. Третий аппарат должен быть готов к использованию в Швейцарии в 2022 году.

Как рассказал Филипп Ничке, первый Sarco выставлен в Музее погребальной культуры в немецком Касселе с сентября 2021 года по февраль 2022 года. Несколько дополнительных проектов Sarco были отложены из-за пандемии Covid-19.

"В настоящее время для назначения пентобарбитала натрия и подтверждения дееспособности человека необходимы врачи. Мы хотим исключить из процесса какие-либо психиатрические проверки и позволить человеку самому управлять происходящим. Наша цель — разработать систему искусственного интеллекта для определения умственных способностей человека. Естественно, мы столкнулись с волной скепсиса, особенно со стороны психиатров. Но наша изначальная концепция заключается именно в том, что человек должен пройти онлайн-тест и получить код для доступа к Sarco", — заявил Филипп Ничке.

По его словам, при отсутствии непредвиденных сложностей компания рассчитывает сделать Sarco доступным для использования в Швейцарии в следующем году.