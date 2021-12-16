В Киеве прошел восьмой турнир по боям на голых кулаках от промоушена "Махач" (ФОТО)

14 декабря в столичном Freedom Hall состоялся уже восьмой по счету турнир по боям на голых кулаках от промоушена "Махач". Всего выступило 23 пары бойцов, 8 из которых в main card, трансляция велась на все страны СНГ.

Для украинских фанатов промоушен "Махач" открыл прямую трансляцию боев на своем сайте, к которой присоединились более 30 тысяч украинцев. Общее количество смотревших трансляцию в прямом эфире превысило 100 тысяч зрителей. Восьмой сезон посетило более 700 зрителей, но многие не смогли попасть, так как билеты были полностью распроданы. Однако организаторы пообещали в следующий раз проводить состязания на более вместительной площадке.

Восьмой сезон в который раз порадовал болельщиков зрелищностью: из 23 поединков 9 закончились нокаутом, самый быстрый из которых был на 29 секунде боя, не говоря уже про многочисленные нокдауны в каждом из боев.

Самым зрелищным и травматичным стал бой Олейник Назар — Хохлов Андрей, а схватке Разумович — Ткаченко потребовался экстра-раунд для определения победителя.

Бой Владислав "Скандинавский" Какурин — Абубакар "Кросс" Сулейманов стал первым поражением Влада "Скандинавского" и последней ступенькой, которую преодолел Абубакар перед долгожданным реваншем с Валерием Выгонским.

Схватка Андрей Мовчан — Гаджи "Автомат" Наврузов стала историческим дебютом Гаджи в промоушене "Махач", в котором он показал, что по праву является самым сильным тяжеловесом в кулачных боях.

Спонсорами мероприятия выступили букмекерская контора Parimatch, процессинговая компания LeoGaming и Sportbank.

"Мы не впервые выступаем партнерами MAHATCH, так как это наша большая спортивная семья. Дух и адреналин турнира не оставляют равнодушными зрителей и формируют большое комьюнити вокруг бойцов и их спортивных достижений. Турнир 8 сезона – важное событие как для организации MAHATCH, так и для всех его партнеров и зрителей", – прокомментировала CEO финтех-компании LeoGaming Алена Шевцова.

Для всех, кто еще не успел посмотреть 8 сезон "Махач", бои турнира будут в открытом доступе на youtube канале промоушена.