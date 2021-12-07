Врач-кардиолог заявила, что электронные системы доставки никотина уменьшают риски для пациентов

Количество сердечно-сосудистых заболеваний в Украине за период пандемии значительно возросло, а в зоне высокого риска находятся люди с сахарным диабетом, избыточным весом и курильщики.

Об этом на пресс-конференции "Постковидный синдром: междисциплинарный подход" заявила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Срибна, передают "Українські новини"

"Мы можем констатировать тот факт, что за период пандемии количество пациентов с сердечно-сосудистой патологией и психосоматическими расстройствами на приеме у кардиологов значительно увеличилось. У каждого 5-го пациента, недавно перенесшего коронавирусную инфекцию, мы диагностируем артериальную гипертензию. А это, в свою очередь, может приводить к посткоронарному синдрому или инсульту. Если говорить о смертности, то она наблюдается у пациентов, которые на фоне высокого давления болеют сахарным диабетом или имеют ишемическую болезнь сердца. Нередко эти люди также имеют избыточный вес или курят", - сказала Ольга Срибна.

Также Ольга Срибна отметила, что путем минимизации рисков для курильщиков может стать использование альтернативных систем доставки никотина в организм.

"Поэтому крайне важно обращать внимание именно на сопутствующие факторы риска и необходимость их коррекции, особенно для курящих пациентов. Зная психологию таких людей, врач не может сказать пациенту, что уже завтра ему нужно забыть о сигаретах и ​​моментально перестать курить. Поэтому врачи в этом аспекте должны знать о возможности использования альтернативных средств отказа от курения. Это так называемые электронные системы доставки никотина, которые активно дискутируются медицинской общественностью Украины и мира. Бесспорно, эти системы не абсолютно безопасны, однако уменьшают вред для здоровья и имеют предиктивный эффект", - заявила Ольга Срибна.

По мнению Срибной, для курящих сложность моментального отказа от сигарет состоит в том, что курение выполняет функцию психологического ритуала.

"Для курильщиков, кроме никотиновой зависимости, курение также выполняет функцию ритуала. Человек, перенесший COVID-19, часто испытывает разные психологические проблемы и сложности. На фоне этого для курильщиков отказ от столь долговременного ритуала в жизни является дополнительным стрессом. Поэтому задача врачей заключается в том, чтобы поддерживая этот ритуал, дать рекомендации пациентам, которые уменьшат вред для их здоровья. В этом аспекте альтернативные системы доставки никотина выполняют свою функцию на достаточно высоком уровне. Важно, чтобы врачи не отказывались от признания проблемы своих пациентов, а понимая эти обстоятельства, объясняли преимущества применения подобных систем", - резюмировала кандидат медицинских наук.