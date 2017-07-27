"Динамо" обыграло "Янг Бойз" в квалификации ЛЧ

Киевское "Динамо" с победы над швейцарским "Янг Бойз" стартовало в третьем рауде квалификации Лиги чемпионав.

Матч окончился со счетом 3:1.

На 15 минуте Андрей Ярмоленко поборолся за мяч у чужой штрафной и с правой мощно пробил в дальний верхний угол. На 34 минуте Дьемерси Мбокани остался совершенно один у чужих ворот и аккуратным ударом пяткой откликнулся на прострельную передачу Ярмоленко вдоль лицевой линии поля. На 91 минуте прострел Рожера Ассале с фланга завершился ударом на опережение от Кристиана Фасснахта. Две минуты спустя Денис Гармаш после передачи Максима Коваля оказался в выгодной позиции для удара и левой ногой аккуратно пробил в ближний нижний угол.

Ответный матч состоится 2 августа в Швейцарии.

Напомним, швейцарский "Янг Бойз" усилил свои ряды камерунским нападающим Жан-Пьером Нсаме накануне матча с киевским "Динамо" в рамках 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов.

