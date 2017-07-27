"Динамо" обыграло "Янг Бойз" в квалификации ЛЧ

27 июля 2017, 08:16
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Киевляне забили три гола в ворота швейцарцев

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Киевское "Динамо" с победы над швейцарским "Янг Бойз" стартовало в третьем рауде квалификации Лиги чемпионав.

Матч окончился со счетом 3:1.

На 15 минуте Андрей Ярмоленко поборолся за мяч у чужой штрафной и с правой мощно пробил в дальний верхний угол. На 34 минуте Дьемерси Мбокани остался совершенно один у чужих ворот и аккуратным ударом пяткой откликнулся на прострельную передачу Ярмоленко вдоль лицевой линии поля. На 91 минуте прострел Рожера Ассале с фланга завершился ударом на опережение от Кристиана Фасснахта. Две минуты спустя Денис Гармаш после передачи Максима Коваля оказался в выгодной позиции для удара и левой ногой аккуратно пробил в ближний нижний угол.

Ответный матч состоится 2 августа в Швейцарии.

Напомним, швейцарский "Янг Бойз" усилил свои ряды камерунским нападающим Жан-Пьером Нсаме накануне матча с киевским "Динамо" в рамках 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: футбол , фк динамо киев , лига чемпионов

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2 Шахтер (Донецк) 26 17 5 4 71-21 56
3 Днепр (Днепропетровск) 26 16 6 4 47-17 54
4 Заря (Луганск) 26 13 6 7 40-31 45
5 Ворскла (Полтава) 26 11 9 6 35-22 42
6 Металлист (Харьков) 26 8 12 6 34-32 36
7 Волынь (Луцк) 26 9 7 10 38-44 34
8 Металлург (Донецк) 26 6 10 10 27-38 28
9 Металлург (Запорожье) 26 6 8 12 20-40 26
10 Олимпик (Донецк) 26 7 5 14 24-64 26
11 Черноморец (Одесса) 26 3 12 11 15-31 21
12 Говерла (Ужгород) 26 3 10 13 22-47 19
13 Карпаты (Львов) 26 5 9 12 22-31 15
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