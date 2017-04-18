E-commerce: Пять технологических прорывов 2017 года

Основные прогнозы электронной коммерции в 2017 году, основанные на текущем изучении, анализе и прогнозировании рынка электронной коммерции, а также на беседах с руководителями компаний отрасли (по версии BI Intelligence).

Интернет-магазины продуктов питания станут обычным явлением для жителей США

Многие ритейлеры достигли значительных успехов в расширении своих онлайн-продуктовых программ в 2016 году, распространив зону действия на новые города. В 2016 году всего 2% от всех покупок продуктов было проведено в онлайн-магазинах, но по оценкам BI Intelligence, эти магазины все больше приближаются к переходу в онлайн. Вхождение Amazon в традиционное пространство, а также расширения от Walmart, Instacart и FreshDirect, предоставляют потребителям все более привлекательные возможности для онлайн-покупок. Скорее всего количество потребителей онлайн-продуктовых магазинов будет увеличиваться.

Согласно опросу The Harris Poll 31% покупателей в США за последние полгода покупали продукты в онлайн-магазинах. 10% из этого числа сказали, что у них уже выработалась привычка, которая заменила регулярные поездки в традиционные магазины за продуктами. В 2017 году с большой вероятностью число таких покупателей будет увеличиваться и в конце концов онлайн-ритейлеры займут значительную долю рынка.

Кнопка "Купить" будет исчезать

Согласно отчету Campaigner доход ритейлеров от социальных сетей крайне ограничен. 72% мировых розничных продавцов сообщают, что в 2016 году их кнопки "Купить" не давали продаж. Многие компании начинают отказываться от этого инструмента. Фактически 25% уменьшили его использование по сравнению с прошлым годом, а еще 40% планируют сократить использование в текущем году. Инструмент не сработал так, как ожидалось. Интерес покупателей остался на низком уровне, а во многих случаях они просто не знают, что такие кнопки вообще существуют. Проблема настолько серьезная, что Twitter официально приостановил все разработки своих кнопок для покупки. В перспективе ритейлерам нужно будет искать новые инструменты, например, чат-боты, чтобы задать импульс к развитию торговли в социальных сетях.

Amazon заберет долю рынка у поставщиков логистических услуг

В этом году Amazon добился значительного прогресса в создании своего подразделения по транспортировке и логистике, и в этом году развитие продолжится. Для поддержки своих продаж ритейлер подписал договор аренды 40 грузовых самолетов с двумя американскими авиаперевозчиками — Atlas Air Worldwide и Air Transport Services Group. Кроме того, в декабре Amazon провел первую успешную поставку через свою программу Prime Air drone в Великобритании. Эти события показывают, что Amazon не хочет полагаться на сторонние логистические компании, такие как FedEx и UPS. Как крупнейший онлайн-ритейлер в интернете, Amazon является ценным клиентом для компаний-грузоперевозчиков, однако в 2017 году ситуация может измениться, когда Amazon начнет обрабатывать большую долю посылок самостоятельно.

Дополненная реальность (AR) войдет в мейнстрим электронной коммерции

Ритейлеры начали применять дополненную реальность (AR) в 2016 году и привлекли много онлайн-клиентов, особенно в категориях мебели и красоты. AR-приложение компании Wayfair позволяет покупателям увидеть, как мебель будет выглядеть в их доме, а многочисленные продавцы косметики, включая Sephora, запустили AR-инструменты, чтобы показать, как макияж будет выглядеть на лице пользователя. Более того, популярность мобильной игры Pokémon Go продемонстрировала готовность мобильных пользователей использовать инструменты AR и поддерживать с ними связь.

Такие инструменты станут жизненно важными для электронной коммерции, так как потребители становятся менее зависимыми от традиционных местоположений. Один из главных барьеров, мешающих покупателям выходить в интернет, это неспособность лично увидеть продукты: 60% американских потребителей предпочитают делать покупки в магазине, потому что они могут видеть, прикасаться и чувствовать товары, согласно отчету PwC . Но AR-инструменты будут меняться с течением времени, предоставляя покупателям дополнительные возможности совершать покупки из дома.

Мобильная торговля может вырасти почти до половины объема всей электронной коммерции

Мобильная торговля развивалась медленно. Потребители предпочитали на смартфонах и планшетах искать информацию, а покупки делать на настольных компьютерах и ноутбуках.

Однако 2016 год стал знаковым для роста мобильной коммерции, 35% всех онлайн-покупок во втором квартале прошлого года было совершено с мобильных устройств, что на 17% выше, чем аналогичный период 2015 года, согласно отчету Criteo. В текущем году ожидается еще больший сдвиг в мобильном сегменте, особенно в том случае, если ритейлеры будут добавлять инструменты, которые устранят существенные неудобства для пользователей. Такие инструменты включают приложения AR, которые предоставляют покупателям возможность покупок из дома, а также инструменты для оплаты, такие как Apple Pay, которые снимают ряд сложных вопросов, например, неудобство ввода информации на маленьких экранах. Ожидается, что в 2017 году онлайн-ритейлеры ощутят значительную отдачу от своих мобильных инструментов и платформ.