Ферма с приставкой "digital"

Население Земли растет и, по оценкам ООН, к 2050 году достигнет 10 млрд человек — а вот земли для сельскохозяйственных работ больше не становится. Более того, одной из глобальных проблем является вывод части земель из оборота — временно (для рекультивации из-за истощения или засоления) или навсегда (из-за роста городов, развития дорожной сети или необходимости восстановления лесов). При этом задача обеспечивать население продовольствием с сельхозпредприятий не снимается, но условия для ее решения постоянно усложняются.

Прибавим к этому традиционные проблемы отрасли: низкий уровень автоматизации, высокую зависимость от природных условий, импортного сырья и оборудования, недостаток квалифицированных кадров — и приходим к выводу, что только с помощью технологий сельское хозяйство может подняться по лестнице эффективности, причем сразу на несколько ступенек.

IT-решения для фермеров

Мировой опыт показывает, что разработчики IТ-решений не обошли стороной сельское хозяйство, ведь в нем применяются практически все современные технологические тренды. Например, Интернет вещей: системы "умных" датчиков помогают контролировать в реальном времени работу техники, выпас скота, состояние посевов даже на самых удаленных угодьях. Виноделы Калифорнии оборудовали "умными датчиками" более 50 виноградников: информация поступает в облачное хранилище и по результатам ее анализа в режиме реального времени можно отследить состояние посадок, спрогнозировать урожайность. Мы в SAP убеждены, что именно Интернет вещей позволит сельскохозяйственной отрасли кардинально измениться и стать не только более эффективной, но и привлекательной для молодежи. Уже сегодня потребность в специалистах, умеющих анализировать данные, управлять сложными автоматизированными комплексами и разбираться в "умных" датчиках и машинах, очень высока.

С помощью беспилотников фермеры могут контролировать местонахождение скота. Следя по снимкам с камеры дрона, можно определить, достаточно ли воды или удобрений и затем оперативно внести корректировки в полевые работы.

Именно эта технология помогла датским фермерам увеличить урожайность на 50%, успешно применяется она и в Японии

Распространение технологий мобильной и спутниковой связи позволило создать новый метод, получивший название "точное земледелие": техника, оснащенная GPS-датчиками, движется точно по заданной траектории, что позволяет сохранить посевы, рационально использовать топливо, воду и удобрения. Кроме того, такие решения незаменимы во время посевной или уборочной страды: они помогают координировать работу разных сельхозмашин, графики вывоза урожая или поставки семенного материала. Водители машин могут оперативно получить на свои мобильные устройства информацию, на какое поле необходимо выехать, куда отвезти груз. Экономится время, топливо, снижается износ машин.

В 2015 году Standard Bank отметил, что фермеры Южной Африки, применяя точное земледелие и почвозащитные методы на основе анализа данных о состоянии земель, увеличили урожайность на 120% за последние 20 лет и смогли значительно снизить потери урожая в 2014 году, возникшие из-за рекордной засухи.

За последние 5 лет в ЮАР спрос на услуги компаний, предоставляющих технологии точного земледелия, растет в среднем на 19% ежегодно

Комплексный подход

В ближайшие годы работа лидеров сельскохозяйственной отрасли будет все чаще строиться по принципу единого производственного цикла с четким видением каждого этапа, взаимодействием всех участников на базе единой платформы на основе широкого спектра данных.

Технологический прогресс оказывается выгоден и небольшим фермам, и глобальным дистрибуторам

Вместо разрозненных знаний у современного фермера появляется четкая картина его работы — будь то загруженность и состояние техники, прогнозы по урожайности или приросту племенного стада, управление ценообразованием и сбытом, хранением и поставками продукции.

Производители и поставщики сельскохозяйственной продукции знают, чего может стоить лишний час в дороге, сбой в работе оборудования или нарушение технологии сбора: товар становится некондиционным, принося убытки. Крупнейший канадский поставщик вишни, Coral Beach Farms, после внедрения решения SAP в 3 раза повысил скорость подсчета урожая, что позволило точно определять потребность в таре и транспорте, оптимизировать расходы на логистику. Такие начинания — важный вклад в решение проблемы распределения продовольствия. По оценке экспертов, к 2030 году мир должен справиться с проблемой голода, для чего производство продуктов нужно увеличить на 70%. Но только ли в росте дело? Например, в США, по разным оценкам, до 40% продуктов просто выбрасывается, так как их не успевают съесть или переработать. Рациональное планирование производства и поставок сельхозпроизводителями могло бы помочь изменить ситуацию.

Выстроить все процессы как единое целое особенно важно для сельхозпредприятий, где представлено несколько направлений — растениеводство, животноводство, земледелие.

Единая система для планирования поставок, сбыта, производства, обеспечения комплектующими, удобрениями, посевным материалом дает такому предприятию преимущество не только в период кризиса, но и в долгосрочной перспективе. В компании Wolf Seeds do Brasil, мировом лидере по производству бобовых и зерновых культур, внедрение IТ-системы позволило полностью автоматизировать контроль всех этапов производства — от планирования посевных работ до сбора урожая.

Для Украины сильный, технологически развитый АПК — это возможность обеспечить и внутренний рынок, и экспортные потребности

Здесь есть, за что побороться: по данным "Финмаркета", в 2013 году один рабочий в секторе АПК в Беларуси производил товаров на $29 тыс., в Польше — $46 тыс., в Австралии и Канаде — по $81 тыс., в США — $108 тыс., в Бразилии — $103 тыс. Какой результат покажет в подобном рейтинге Украина, во многом зависит от того, насколько фермеры страны готовы дополнить свою работу новыми технологиями — так, как это уже сделали их зарубежные коллеги.

И здесь хочется сказать еще об одном новом тренде: технологии помогают фермерам не только в комплексной автоматизации, но и в создании сообществ, цель которых — совместно производить и продавать свою продукцию. Успешные проекты "агрохабов", объединяющих сельхозпроизводителей на основе единой цифровой платформы, уже реализовали мировые сельхозлидеры: Monsanto, DuPont, John Deere. По оценкам экспертов, участники таких проектов за 2 года увеличили урожайность своих хозяйств на 5%.

Дополнительная выгода достигается за счет рациональной цепочки поставок и точного планирования на основе достоверных данных, хранящихся в системах. Например, в некоммерческой организации Chicken Farmers of Ontario (CFO) (Канада), объединяющей более 1100 частных сельских хозяйств, используется целый комплекс IТ-решений — ERP-систему для управления производством, CRM-модуль для управления взаимоотношениями с клиентами, приложения для взаимодействия с поставщиками и формирования бизнес-аналитики. Кроме того, создан онлайн-портал, где все участники сообщества могут найти новых партнеров, обменяться опытом, получить или отправить необходимые документы по заказанной продукции. Все эти возможности доступны каждому участнику CFO в любой момент — дома, с компьютера, или прямо в поле, с планшета или смартфона.

Таким образом, переход к "цифровой ферме" помогает не только повысить урожайность и сократить потери: создается новая культура отрасли, ориентированная на совместные инновации, упрощение взаимодействия и рост эффективности. Лучший способ этого достигнуть — объединить глобальный отраслевой опыт и современные технологии. В отличие от непредсказуемой погоды и капризов мирового рынка, эффективностью и прибыльностью бизнеса в сельском хозяйстве можно и нужно управлять.