Huawei хочет создавать телефоны с искусственным интеллектом

08 января 2017, 13:00
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Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei планирует создать принципиально новый гаджет с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ)

Huawei хочет создавать телефоны с искусственным интеллектом | Гаджеты | Дело Увеличить картинку

Об этом сообщило агентство Синьхуа, цитируя главу коммерческого подразделения корпорации Ричарда Юй.

"Эти аппараты новой концепции станут своеобразным "мостиком" между цифровым миром и окружаемой нас действительностью, — пояснил бизнесмен в интервью журналистам. — Такой "интеллектуальный" телефон будущего фактически будет роботом с высокой производительностью, правда, без рук и ног. Он станет еще более "умным" помощником человека".

По словам Ричарда Юй, благодаря ИИ новый гаджет будет способен обрабатывать и распознавать динамические изображения окружающей нас действительности, руководствуясь встроенной в него системой принятия решений в реальном времени.

Помимо сенсорного экрана его планируется оборудовать пневматическим и вкусовым датчиками.

В 2015 году Huawei стала третьим ведущим производителем смартфонов в мире после южнокорейской Samsung Electronics и американской Apple.

В 2016 году корпорация реализовала более 139 млн мобильных телефонов. Как отмечают в руководстве Huawei, компания не намерена останавливаться на достигнутом и стремится к абсолютному глобальному лидерству.

По материалам: Экономическая правда
Раздел: >
Теги: искусственный интеллект , huawei , смартфоны

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Huawei хочет создавать телефоны с искусственным интеллектом | Гаджеты | Дело
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