Как виртуальная реальность изменит мир в ближайшие 12 месяцев

Business Matters опубликовал перечень наиболее подверженных влиянию виртуальной реальности (VR) отраслей.

VR фитнес

Индустрия фитнеса является одной из наиболее очевидных для использования VR. С выходом на рынок тренажера Icaros, использующего технологию для выполнения упражнений, отрасль фитнеса изменилась. "Спортсмен" размещается на тренажере в "летящей" позе, выбирает виртуальный мир, в котором хочет находиться, и летает. А в реальном мире его тело выполняет физические упражнения. Даже для тех людей, которые не могут справиться с ленью и пойти в спортзал, этот тренажер будет интересен.

VR игровые консоли

Игры — одно из самых очевидных применений виртуальной реальности. Отрасль игровых консолей уже тестирует VR и, по мере того, как технология будет становиться более доступной, ее применение будет увеличиваться.

VR мобильные игры

Популярная во всем мире Pokemon Go! экспериментировала со смешением реального и виртуального миров. Популярность этой игры во всем мире огромна. Если VR-игры сделают еще один шаг и позволят игрокам видеть виртуальные элементы в реальной жизни, тогда технология действительно покорит мир.

VR онлайн игры

Даже индустрия iGaming настроена на использование этой технологии, а NetEnt's Gonzo's Quest уже получает прототип выпуска VR. Оригинальное название может звучать как Paddy Power Bingo, где игроки могут поставить £5 и сыграть на £40. Активно начнет развиваться и сектор онлайн-покера. Зачем выходить из дома, если можно поиграть в виртуальной реальности, как будто находясь в реальном клубе.

VR университеты

Выбор университета больше не будет ограничиваться географическим положением, по крайней мере, с точки зрения ознакомления с условиями размещения и кампуса. VR-туры в кампусе уже начали распространяться и намного облегчают жизнь будущих студентов. Абитуриенты могут принимать обоснованные решения о кампусе и размещении без необходимости поездок, что дает больший выбор людям, которые не могут позволить себе потратить большие средства на поездки. Также приближается время активного развития VR-трансляций лекций для студентов дистанционного обучения, а также для тех, кто прослушивает лекции в удобное для себя время. Представьте, что вы "находитесь" целый день в университете, который в реальности от вас за сотни или тысячи километров!

VR недвижимость

Проживание в кампусе — это не единственный вопрос в сфере недвижимости, который можно решить с помощью VR. Агенты по недвижимости смогут демонстрировать потенциальным покупателям объекты до того, как в реальности договариваться о встрече. При выборе дома покупатель может неоднократно "посетить" его, рассмотреть все нюансы и принять взвешенное решение о покупке.

VR встречи

Когда-то считавшиеся передовыми в мире бизнеса, конференц-звонки и даже звонки в Skype стали пережитком прошлого. Им на смену приходят VR встречи, позволяющие участникам чувствовать себя так, будто они на самом деле находятся в одной комнате. Такой подход может принести реальную пользу бизнесу. Компании даже могут заказывать одинаковые закуски и напитки для каждого участника VR встречи, чтобы объединить как реальный, так и виртуальный мир.

Будущее VR

В технологических кругах VR часто называют тенденцией. Но, в отличие от других мимолетных фантазий, она с большой вероятностью войдет в нашу жизнь и останется в ней надолго. Возможности технологии пока до конца даже не изучены. Как только люди поймут, насколько широко можно использовать VR, пути назад уже не будет. Пока происходят небольшие тестовые этапы во многих секторах бизнеса, но виртуальная реальность определенно уже здесь.