Объем украинского рынка видеоигр оценивается в $142 млн

По итогам 2016 года объем рынка видеоигр в Украине оценивался в $142 млн. Такие данные озвучил country manager компании Wargaming, крупнейшего разработчика видеоигр, Дмитрий Базилевич в ходе пресс-конференции в пятницу.

По данным компании, количество геймеров в Украине составляет 14 млн пользователей, при этом, по мнению Базилевича, эта цифра даже занижена.

В целом по миру индустрия видеоигр является лидирующим сегментом в индустрии развлечений, общий объем этого рынка в прошлом году оценивался в порядка $100 млрд.

Собственные финансовые показатели в Wargaming не озвучивают, отмечая, что являются непубличной компанией. Однако там отмечают, что в игре World of Tanks (разработка компании — ред.) сейчас зарегистрировано 9 млн украинских пользователей.

В компании составили портрет пользователя World of Tanks. Типичный геймер популярной игры — это мужчина в возрасте от 24 до 60 лет, имеющий высшее образование. Более 90% пользователей играют в игру дома, более 70% любят обсуждать игру с другими игроками. Примечательно, что более 65% геймеров уверены, что уделяет игре внимания столько, сколько нужно.