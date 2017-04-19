Онлайн-платежи: Пять технологических прорывов 2017 года

Онлайн-платежи все более органично интегрируются в повседневную жизнь. В текущем году будут активно развиваться платежные компании, которые ищут пути привлечения новых пользователей, стимулируют их участие и создают привычку использования и лояльность к бренду.

Ниже приведены основные прогнозы рынка цифровых платежей в 2017 году. Эти прогнозы основаны на текущем изучении, анализе и прогнозировании рынка онлайн-платежей, а также на беседах с руководителями компаний отрасли (по версии BI Intelligence).

Американские компании, владеющие мобильными системами платежей, будут резко расширять варианты использования в попытке ускорить развитие рынка

Примерно 25% пользователей, владеющих мобильными устройствами, до сих пор не пользуются мобильными кошельками в США. Это плохая новость для таких компаний, как Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay, и вполне вероятно, что эти игроки будут бороться за новые инициативы, пытаясь привлечь интерес к своим продуктам.

Вероятно, добавление дополнительных сервисов и вариантов использования будет выходить за рамки того, что мы уже видели:

Исторически сложилось так, что мобильные кошельки были сфокусированы на совершении платежей по кредитным или дебетовым картам в магазине (POS). Но их возможности расширились: сначала платежи в приложениях, а затем предложения о вознаграждениях и лояльности, а в последнее время — платежи в браузере компьютера и мобильной сети. Это, вероятно, помогло мобильным кошелькам привлечь пользователей, поскольку это удобная услуга, но она не стала пока полностью эффективным инструментом.

Скорее всего мы пойдем дальше. На недавнем мероприятии лидер Apple Pay Дженнифер Бэйли отметила, что их приложение надеется охватить "все в пользовательском кошельке". Кроме этого, скорее всего появятся новые формы оплаты, такие как тарифы на массовые выплаты. Это может помочь пользователям сформировать привычки, так как эти выплаты, как правило, производятся на относительно регулярной основе. Эта модель успешно работает на рынках Японии и Великобритании.

Мобильный кошелек Alibaba Alipay начнет ориентироваться на международных пользователей, поскольку компания продолжает налаживать партнерские отношения в глобальной платежной экосистеме

В прошлом году Alipay вышла на зарубежные рынки с целью удовлетворить китайских пользователей во время поездок за границу. Это расширение включает партнерские отношения с поставщиками терминалов в точках продаж (POS) и процессорами First Data и Verifone для перехода в США, добавление первого британского партнера в Zapper и совместную работу с несколькими провайдерами POS-терминалов для более глубокого проникновения в Европу.

Однако, создав эти партнерские отношения, Alipay также приступил к таргетингу иностранных пользователей, что он будет продолжать делать в 2017 году, поскольку ищет новый источник дохода, чтобы удержать WeChat. По данным The Wall Street Journal, Tencent, владеющая конкурирующим приложением, зафиксировала 20% долю мобильных платежей в 2015 году, по сравнению с 11% в 2014 году, тогда как доля Alipay снизилась с 82% до 68%.

Международные рынки получат значительный импульс в области цифровых платежей за счет государственного вмешательства, направленного на укрепление финансовых секторов или борьбу с коррупцией

Только в прошлом месяце ряд правительств добились демонетизации. Индия и Венесуэла убрали несколько банкнот из обращения, Австралия рассматривает вопрос об отмене 100-долларовой купюры. Это может оказать огромное влияние на платежную экосистему в этих странах. Для понимания, в Индии цифровые платежи выросли более чем на 400% после демонетизации. Страны Африки к югу от Сахары также созрели для прорыва, главным образом из-за реформы регулирования, которая способствовала росту цифровых платежей в регионе. По словам McKinsey & Company, в регионе также широко применяются мобильные телефоны — ими пользуются уже 66% взрослого населения, и цифра постоянно растет.

Такая тенденция часто является предпосылкой для развития цифровых платежей. Это привело к тому, что крупные платежные компании, такие как Visa и MasterCard, в 2016 году направили усилия на захват части этого рынка. Вероятно, в 2017 году инвестиции будут продолжаться, что ускорит распространение использования цифровых платежей среди продавцов, а потребители будут получать все больше предложений.

Карточные сети станут более удобными для торговли в условиях растущего давления со стороны розничных торговцев и регулирующих органов

Когда клиент платит кредитной или дебетовой картой, продавцы вынуждены платить различные комиссии карточным сетям и эмитентам. Этот вопрос оказался в центре внимания в 2016 году, когда ряд крупных розничных сетей в США и Великобритании подали в суд на карточные сети из-за своих комиссионных, которые, по их мнению, оказывали на их деятельность неоправданное влияние: от инфляции потребительских цен до неспособности убедить потребителей использовать карты с PIN-кодами, которые дешевле и безопаснее. Это привлекло внимание регулирующих органов, таких как Федеральная резервная система и Федеральная торговая комиссия (ФТК) в США, а также международных органов.

Но после давления со стороны продавцов и регулирующих органов карточные сети смягчились и начали менять политику в отношении продавцов. Конкуренция в кредитовании постоянно растет — вероятно, что карточные сети активизируют свою деятельность, чтобы удержать рынок. Одним из путей скорее всего будет намерение наладить более тесные отношения с торговыми партнерами в течение 2017 года.

Вознаграждения по кредитным картам достигли своего пика. Расходы банков и провайдеров начнут превышать их выгоды к концу 2017 года

В прошлом году генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Димон говорил о том, что новая кредитная карта компании Sapphire Reserve может снизить прибыль банка на $200-$300 млн в четвертом квартале 2016 года, сообщает Bloomberg. Amex, которая является крупнейшим эмитентом кредитных карт с точки зрения потребительских расходов, также прогнозировала, что в 2016 году маркетинговые издержки вырастут более чем на 10%, что напрямую связано с вознаграждением. Не только эти бонусы становятся более дорогостоящими для финансовых учреждений.

Недавнее повышение процентной ставки Федерального правительства может сделать выдачи кредитов менее выгодными для этих учреждений. Дополнительные расходы планируется частично компенсировать за счет сокращения растущих затрат на вознаграждение по кредитным картам, либо за счет предложения меньшего вознаграждения, либо ужесточения условий получения карты.