PeopleNet сокращает покрытие мобильной связи до двух областей

21 апреля 2017, 08:45
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На обновленной карте покрытия на сайте компании указаны только населенные пункты Днепропетровской и Харьковской областей

PeopleNet сокращает покрытие мобильной связи до двух областей | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

ЧАО "Телесистемы Украины" (ТМ PeopleNet, Киев), являющееся поставщиком телекоммуникационных услуг мобильной связи по технологии CDMA, в связи с оптимизацией мобильной сети с 1 мая 2017 года сокращает зону покрытия до двух областей — Харьковской и Днепропетровской.

"Доводим до Вашего сведения, что в связи с оптимизацией сети подвижной (мобильной) связи PEOPLEnet, с 1 мая 2017 г. произойдут изменения территории покрытия в Киевской и Запорожской областях", — сообщается в пресс-релизе компании.

На обновленной карте покрытия на сайте компании указаны только населенные пункты Днепропетровской и Харьковской областей.

Ранее, с 15 октября 2016 года оператор прекратил осуществление услуг в Полтавской, Херсонской и Донецкой областях, а также в городе Белая Церковь.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева 27 мая 2015 года возбудил дело о банкротстве "Телесистем Украины", по заявлению ООО "И.К. Инициатива". Причиной иска стала кредиторская задолженность в сумме 372,002 тыс. грн. Однако компании в начале июня 2015 года заявила о незаконности возбуждения дела о банкротстве и сообщила, продолжает работу в штатном режиме.

"Телесистемы Украины" в 2015 году сократили чистый убыток на 5%% по сравнению с 2014 годом — до 101 млн грн.

По данным НКЦБФР по состоянию на конец четвертого квартала 2014 года акционерами оператора являлись: три панамские компании "Брацелос Пропертиз", "Гросуло Инвестментс" и "Эпилмор Бизнес" с долями 18,059% акций, 13,79% и 18,08% соответственно, а также украинские компании "Фортон Лтд" и "Элидор" с долями по 24,98% акций.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: мобильная связь

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PeopleNet сокращает покрытие мобильной связи до двух областей | IT и Телеком | Дело
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