Як бізнес в Україні змінився через війну? Результати дослідження від "Київстар.Бізнес"

З лютого 2022 року український бізнес кардинально трансформувався. Підприємці були змушені швидко приймати непрості рішення та креативити, аби врятувати компанію та персонал під час турбулентності воєнного часу. Щоб зрозуміти, як саме змінився бізнес в Україні та як він адаптував роботу команди до нових умов, Київстар.Бізнес провів власне дослідження.

Отримані результати дозволять компаніям оцінити актуальні потреби та обґрунтовано спланувати подальший розвиток.

Як проводили опитування?

Своє онлайн-опитування Київстар.Бізнес проводив на початку весни 2023 року. До дослідження доєдналися власники бізнесу/ФОП, CEO, менеджери, директори з маркетингу, фінансів, ІТ тощо. За розміром компанії поділилися наступним чином:

45% — мікрокомпанії (до 10 співробітників);

25% — малий бізнес (10-50 співробітників);

20% — середній бізнес (50-500 співробітників);

10% — великий бізнес (500+ співробітників).

Компанії, що взяли участь в опитуванні, представили такі галузі: будівництво та нерухомість, сфера обслуговування, ритейл та е-комерція, виробництво, IT/Software, логістика та сільське господарство. Зокрема, серед підприємств, які представлені у дослідженні, 41% працюють у межах області або міста, а 55% — на території кількох регіонів або по всій Україні.

Найпопулярнішими серед опитаних були наступні області: Київська (33%), Дніпропетровська (19%), Одеська (12%), Львівська (12%), Кіровоградська та Вінницька (8%).

Стан бізнесу. На другий рік війни працює 83% компаній

Навесні 2023 року повністю працює більш ніж половина українських підприємств — 55%. Це свідчить про позитивні зміни у бізнес-середовищі, адже показник майже вдвічі вищий, ніж у серпні 2022 року, коли Київстар.Бізнес проводив своє перше опитування. Так, якщо раніше з обмеженнями працювала кожна друга українська компанія, то у березні 2023 — лише кожна четверта (23%). Водночас повністю припинили свою діяльність 6% опитаних, а ще 4% — планують її відновлювати.

За результатами дослідження видно, що найкращу стійкість до мінливих воєнних умов мають середні та великі компанії. Серед них повноцінно працюють близько 75%. Натомість найбільші складнощі мають мікрокомпанії: лише 38% продовжують роботу без змін, 23% — з обмеженнями, а третина частково чи повністю призупинила діяльність. Зокрема, 5% з тих мікробізнесів, що наразі не працюють, взяли паузу, аби знайти новий напрямок.

Формат роботи. 60% компаній працюють частково або повністю віддалено

Більшість опитаних українських компаній працює у віддаленому або гібридному режимі. Так, переважно дистанційний формат співпраці організували 18% респондентів, а 42% підприємств поєднують онлайн з частковою роботою в офісі. Натомість повністю офлайн продовжують працювати 39% бізнесів.

За час повномасштабної війни компанії також впроваджували нові технології для роботи команди. Найчастіше респонденти називали такі сервіси: CRM, ChartGPT, Microsoft Teams, Google meet, SharePoint, Facebook room, Sintegrum тощо.

Водночас більшість респондентів передбачили можливі проблеми з електроенергією: 54% компаній придбали генератори, а 25% — змінюють в разі потреби графік роботи своїх підприємств або торгових точок. Лише 6% опитаних за відсутності електропостачання зачиняються.

Щоб не зупиняти роботу персоналу під час відключень світла, компанії вдалися до наступних заходів:

33% — організували інтернет для роботи в офісі через супутникові системи Starlink, а світло — від генераторів;

14% — під’єднали корпоративний фіксований інтернет;

19% — надали частині команди необхідне для роботи обладнання;

34% — дозволили співробітникам самим бути відповідальними за організацію робочого процесу, адже команда працює віддалено.

Забезпечити компанію безперебійним зв’язком можна під’єднавши корпоративний фіксований інтернет від Київстар. З ним бізнес має гарантовану швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с, чого достатньо для роботи вебсайтів, торгових і банківських сервісів, онлайн-магазинів, маркетплейсів тощо. Рішення дозволяє одночасно підключатися багатьом користувачам без втрати якості з’єднання. А для малого та середнього бізнесу, офіси якого розташовані у житлових будинках, підійде фіксований оптичний інтернет (FTTB).

Фінанси бізнесу. У кожної другої компанії прибутки скоротилися на 20-50% і більше

Порівняно з 2021 роком прибутки більшості українських компаній за 2022 рік зменшилися. Так, 30% опитаних зазначило, що прибутки скоротилися на 20-50%, а майже кожен четвертий бізнес за рік повномасштабної війни заробив вдвоє менше, ніж роком раніше. Зокрема, такі показники суттєво не відрізняються залежно від розміру підприємств, що свідчить про падіння прибутків для представників всіх бізнесів.

Аналогічно до скорочення прибутків, 67% респондентів зазначили, що їхні витрати за 2022-й рік зросли:

18% — витрати збільшилися на понад 50%;

36% — витрати збільшилися на 20-50%;

13% — витрати несуттєво збільшилися.

Такі фінансові показники корелюються з тим, як компанії виконали свої плани на 2022-й рік. Скажімо, 17% опитаних заявило, що впродовж року повномасштабної війни взагалі не досягли поставлених цілей. Найбільший показник спостерігається серед мікропідприємців: 27% повністю не виконали плани. Натомість серед представників середнього бізнесу кожна третя компанія втілила їх на 51-75%. Водночас лише 9% серед усіх респондентів зазначили, що реалізували свої цілі на 2022 рік повністю.

Адаптація до кризи. Понад 30% компаній скорочували персонал та змінили частково асортимент товарів

Щоб зберегти бізнес компанії у 2022 році мусили змінювати звичні робочі процеси: 25% прискорили прийняття рішень, 19% застосували нові технології для роботи, 23% стали швидше переглядати асортимент товару, 36% використовують короткострокове планування. Водночас бізнес був змушений також оптимізувати роботу своїх працівників. Так, 32% респондентів скоротили персонал, а 28% — перерозподілили функціональні обов’язки. Ще 18% відзначили, що у профільних спеціалістів збільшився обсяг роботи та обов’язків.

Важливо, що в умовах війни компанії не ризикують будувати довгострокові плани:

41% — планує роботу на місяць наперед;

22% — планують на квартал;

16% — планують на пів року;

17% — планують на рік і більше.

Кожна друга компанія за час повномасштабної війни помітила, що вподобання їхніх клієнтів змінилися, зокрема, зменшився попит на окремі види товарів. Водночас лише 12% опитаних знають, як саме трансформувалися потреби споживачів. Ці зміни бізнес відстежує наступним чином:

52% — за результатами продажів;

12% — за опитуваннями клієнтів;

33% — завдяки аналізу стану ринку, асортименту конкурентів тощо;

3% — інше.

Маркетологи можуть легше бачити зміни у вподобаннях клієнтів та швидко адаптовувати свою пропозицію, якщо регулярно вивчають своїх покупців. Зручний інструмент для цього — портрет клієнта від Київстар. Фахівці оператора можуть сегментувати клієнтську базу компанії за понад 100 критеріями, серед яких вік, стать, локація, тип транспорту, інтереси тощо. Ці дані допомагають адаптувати пропозицію під актуальний профіль споживача та проводити більш влучні та ефективні рекламні кампанії.

Щоб адаптуватися до нових потреб клієнтів, 37% респондентів частково змінили асортимент своїх послуг та товарів, а ще 5% компаній визнали свою пропозицію на ринку зовсім неактуальною, а тому були вимушені її переінакшити.

Потреби бізнесу. Для 57% компаній головне завдання — пошук нових клієнтів

У 2023 рому компанії ставлять пріоритет на пошук нових клієнтів. Про це заявили 57% респондентів опитування від Київстар.Бізнес. Зокрема, серед актуальних завдань для бізнесу є налаштування роботи команди, адаптація асортименту, пошук персоналу та нових партнерів. Також кожен десятий респондент заявив, що планує масштабуватися та виходити на нові ринки в Україні.

Щоб реалізувати свою головну мету, а саме знайти нових клієнтів, бізнес переважно не готовий збільшувати свої витрати на маркетинг у 2023 році. Так, лише 21% респондентів вказали, що планують розширити свій рекламний бюджет. Серед інших — 21% залишить його на рівні 2022 року, а 16% — зменшить. Водночас 36% опитаних не закладали подібні витрати взагалі.

Найчастіше українські компанії для залучення клієнтів використовують:

30% — участь у заходах, виставках, конференціях;

29% — SMM;

27% — SEO;

25% — Email-маркетинг;

24% — SMS/Viber-розсилки;

23% — платні канали(ppc), банерна реклама;

16% — рекламні листівки.

Залучити нових клієнтів можна завдяки персоналізації пропозиції. Так, з Big Data-сервісами від Київстар бізнес може націлити рекламну кампанію на окремі сегменти цільової аудиторії. Наприклад, з таргетованими розсилками повідомлення від магазину іграшок отримають лише родини з дітьми. Водночас тригерні розсилки будуть надсилатися у режимі реального часу, коли відбувається задана умова. Скажімо, клієнт проходить повз ресторан та отримує SMS зі знижкою на обід.

А для повноцінної роботи бізнесу найбільше не вистачає закінчення бойових дій та перемоги України у війни. Тому компанії продовжують підтримувати країну: 34% відправляє частину прибутку на потреби армії та суспільства, а 30% передає військовим частину виробленої продукції.