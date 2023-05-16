Как украинский бизнес изменился из-за войны? Результаты исследования от "Киевстар.Бизнес"

С февраля 2022 года украинский бизнес кардинально трансформировался. Предприниматели вынуждены были быстро принимать непростые решения и креативить, чтобы спасти компанию и персонал во время турбулентности военного времени. Чтобы понять, как изменился бизнес в Украине и как он адаптировал работу команды к новым условиям, Киевстар.Бизнес провел собственное исследование.

Полученные результаты позволят компаниям оценить актуальные потребности и спланировать дальнейшее развитие.

Как проводили опрос?

Свой онлайн-опрос Киевстар.Бизнес проводил в начале весны 2023 года. К исследованию присоединились владельцы бизнеса/ФЛП, CEO, менеджеры, директора по маркетингу, финансам, IТ и т.д. По размеру компании поделились следующим образом:

45% - микрокомпании (до 10 сотрудников);

25% - малый бизнес (10-50 сотрудников);

20% - средний бизнес (50-500 сотрудников);

10% - крупный бизнес (500+ сотрудников).

Компании, участвовавшие в опросе, представили следующие отрасли: строительство и недвижимость, сфера обслуживания, ритейл и е-коммерция, производство, IT/Software, логистика и сельское хозяйство. В частности, среди предприятий, представленных в исследовании, 41% работают в пределах области или города, а 55% - на территории нескольких регионов или по всей Украине.

Самыми популярными среди опрошенных были следующие области: Киевская (33%), Днепропетровская (19%), Одесская (12%), Львовская (12%), Кировоградская и Винницкая (8%).

Состояние бизнеса. На второй год войны работает 83% компаний.

Весной 2023 года полностью работает более половины украинских предприятий — 55%. Это свидетельствует о положительных изменениях в бизнес-среде, ведь показатель почти вдвое выше, чем в августе 2022 года, когда Киевстар.Бизнес проводил свой первый опрос. Так, если раньше с ограничениями работала каждая вторая украинская компания, то в марте 2023 года — только каждая четвертая (23%). В то же время полностью прекратили свою деятельность 6% опрошенных, а еще 4% — планируют ее восстанавливать.

По результатам исследования видно, что наибольшую стойкость к изменяющимся военным условиям проявляют средние и крупные компании. Среди них полноценно работают около 75%. Наибольшие сложности имеют микрокомпании: только 38% продолжают работу без изменений, 23% — с ограничениями, а треть - частично или полностью приостановила деятельность. В частности, 5% из тех микробизнесов, которые сейчас не работают, взяли паузу, чтобы найти новое направление.

Формат работы. 60% компаний работают частично или полностью удаленно

Большинство опрошенных украинских компаний работает в удаленном или гибридном режиме. Так, преимущественно дистанционный формат сотрудничества организовали 18% респондентов, а 42% предприятий совмещают онлайн с частичной работой в офисе. Полностью офлайн продолжают работать 39% бизнесов.

За время полномасштабной войны компании внедряли новые технологии для работы команды. Чаще всего респонденты называли такие сервисы: CRM, ChartGPT, Microsoft Teams, Google Meet, SharePoint, Facebook room, Sintegrum и т.д.

В то же время большинство респондентов предусмотрели возможные проблемы с электроэнергией: 54% компаний приобрели генераторы, а 25% — в случае необходимости меняют график работы своих предприятий или торговых точек. Только 6% опрошенных при отсутствии электроснабжения закрываются.

Чтобы не останавливать работу персонала при отключении света, компании приняли следующие меры:

33% - организовали интернет для работы в офисе через спутниковые системы Starlink, а свет - от генераторов;

14% - подключили корпоративный фиксированный интернет;

19% - предоставили части команды необходимое для работы оборудование;

34% позволили сотрудникам самим быть ответственными за организацию рабочего процесса, ведь команда работает удаленно.

Снабдить компанию бесперебойной связью можно, подсоединив корпоративный фиксированный интернет от Киевстар. С ним бизнес имеет гарантированную скорость передачи данных до 10 Гбит/с, чего достаточно для работы вебсайтов, торговых и банковских сервисов, онлайн-магазинов, маркетплейсов и т.д. Решение позволяет одновременно подключаться многим пользователям без потери качества соединения. А для малого и среднего бизнеса, офисы которого находятся в жилых домах, подойдет фиксированный оптический интернет (FTTB).

Финансы бизнеса. У каждой второй компании доходы сократились на 20-50% и более

По сравнению с 2021 годом прибыль большинства украинских компаний за 2022 год уменьшилась. Так, 30% опрошенных отметило, что доходы сократились на 20-50%, а почти каждый четвертый бизнес за год полномасштабной войны заработал вдвое меньше, чем годом ранее. Такие показатели существенно не отличаются в зависимости от размера предприятий, что свидетельствует о падении прибыли для представителей всех бизнесов.

Аналогично сокращению доходов, 67% респондентов отметили, что их расходы за 2022-й год выросли:

18% — расходы увеличились более чем на 50%;

36% - расходы увеличились на 20-50%;

13% – затраты несущественно увеличились.

Такие финансовые показатели коррелируются с тем, как компании выполнили свои планы на 2022 год. Например, 17% опрошенных заявили, что за год полномасштабной войны вообще не достигли поставленных целей. Наибольший показатель наблюдается среди микропредпринимателей: 27% полностью не выполнили планы. Среди представителей среднего бизнеса каждая третья компания воплотила их на 51-75%. В то же время только 9% среди всех респондентов отметили, что реализовали свои цели на 2022 год полностью.

Адаптация к кризису. Более 30% компаний сокращали персонал и частично изменили ассортимент товаров

Чтобы сохранить бизнес компании в 2022 году должны были менять привычные рабочие процессы: 25% ускорили принятие решений, 19% применили новые технологии для работы, 23% стали быстрее пересматривать ассортимент товара, 36% используют краткосрочное планирование. В то же время, бизнес был вынужден также оптимизировать работу своих работников. Так, 32% респондентов сократили персонал, а 28% перераспределили функциональные обязанности. Еще 18% отметили, что у профильных специалистов увеличился объем работы и обязанностей.

Важно, что в условиях войны компании не рискуют строить долгосрочные планы:

41% - планирует работу на месяц вперед;

22% - планируют на квартал;

16% - планируют на полгода;

17% - планируют в год и больше.

Каждая вторая компания за время полномасштабной войны заметила, что предпочтения их клиентов изменились, в частности уменьшился спрос на отдельные виды товаров. В то же время только 12% опрошенных знают, как именно трансформировались потребности потребителей. Эти изменения бизнес отслеживает следующим образом:

52% - по результатам продаж;

12% - по опросам клиентов;

33% - благодаря анализу состояния рынка, ассортименту конкурентов и т.п.;

3% – другое.

Маркетологи могут легче видеть изменения в предпочтениях и быстро адаптировать свое предложение, если регулярно изучают своих покупателей. Удобный инструмент для этого – портрет клиента от Киевстар. Специалисты оператора могут сегментировать клиентскую базу компании по более чем 100 критериям, среди которых возраст, пол, локация, тип транспорта, интересы и т.д. Эти данные помогают адаптировать предложение под актуальный профиль потребителя и проводить более точные и эффективные рекламные кампании.

Чтобы адаптироваться к новым потребностям клиентов, 37% респондентов частично изменили ассортимент своих услуг и товаров, а еще 5% компаний сочли свое предложение на рынке совсем неактуальным, а потому были вынуждены его переиначить.

Потребности в бизнесе. Для 57% компаний главная задача – поиск новых клиентов

В 2023 году компании ставят приоритет на поиск новых клиентов. Об этом заявили 57% респондентов опроса от Киевстар.Бизнес. В частности, среди актуальных задач для бизнеса есть настройка работы команды , адаптация ассортимента, поиск персонала и новых партнеров. Также каждый десятый респондент заявил, что намерен масштабироваться и выходить на новые рынки в Украине.

Чтобы реализовать свою главную цель, а именно найти новых клиентов , бизнес в основном не готов увеличивать свои расходы на маркетинг в 2023 году. Так, только 21% респондентов указали, что планируют расширить свой рекламный бюджет . Среди других - 21% оставит его на уровне 2022 года, а 16% - уменьшит. В то же время, 36% опрошенных не закладывали подобные расходы вообще.

Чаще украинские компании для привлечения клиентов используют:

30% - участие в мероприятиях, выставках, конференциях;

29% - SMM;

27% - SEO;

25% - Email-маркетинг;

24% - SMS/Viber-рассылки;

23% - платные каналы (ppc), баннерная реклама;

16% – рекламные открытки.

Привлечь новых клиентов можно благодаря персонализации предложения. Да, с Big Data-сервисами от Киевстар бизнес может нацелить рекламную кампанию на отдельные сегменты целевой аудитории. К примеру, с таргетированными рассылками сообщения от магазина игрушек получат только семьи с детьми. В то же время, триггерные рассылки будут отправляться в режиме реального времени, когда происходит заданное условие. Скажем, клиент проходит мимо ресторана и получает SMS со скидкой на обед.

А для полноценной работы бизнесу больше не хватает окончания боевых действий и победы Украины в войне. Поэтому компании продолжают поддерживать страну: 34% отправляет часть прибыли на нужды армии и общества, а 30% передает военным часть производимой продукции.