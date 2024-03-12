Якщо не вирішити проблеми IT-галузі, падіння продовжиться на рівні 5-10% в рік - експерт

Якби було впроваджено дієві та прозорі механізми бронювання ключових працівників та відряджень за кордон ІТ-галузь змогла б повернути ті 8,5% експортної виручки, що було втрачено у 2023 році. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповідає Степан Веселовський, СЕО Львівського IT Кластеру. Більше про проблеми айті-галузі, читайте в матеріалі Delo.ua "Чому українська ІТ-галузь може падати на 5-10% щороку. Про проблеми та перспективи галузі розповідає Степан Веселовський, Львівський IT Кластер".

Якщо вирішити проблеми з бронюванням, тоді айті-галузь зможе відновити зростання вже у 2024 році.

"Чому є така впевненість? Я спілкувався з багатьма представниками українських та міжнародних компаній. Вони кажуть: якщо будуть вирішені проблеми мобілізації та відряджень, ми заведемо велику частину нашого бізнесу в Україну", - говорить Веселовський.

Тому айті-галузь цілком здатна підняти біля 5-10% експортної виручки протягом цього року, говорить експерт. Але зростання залежіть від того, коли саме будуть прийняті відповідні рішення. Якщо це відбудеться в межах 1-го кварталу, тоді мій прогноз більше ніж реалістичний.

Як айті-спільнота працює з іноземними замовниками

Якщо айті-бізнес залишиться без підтримки держави у вирішенні проблем з бронюванням та мобілізацією, підприємці будуть приймати вимушені для себе рішення, говорить Веселовський. Тобто, може відбутися посилення відтоку айті-фахівців за кордон, відкриття нових ІТ-офісів в інших країнах, посилення працевлаштування українських айтівців, що проживають в ЄС, США, Азії.

"Більш того, якщо посиляться міграційні настрої серед ІТ-спільноти через невирішені проблеми мобілізації, бронювання, відряджень, це призведе до того, що українці за кордоном можуть активніше змінювати податкове резидентство. Такі ризики цілком реальні, коли читаєш новини про те, що в умовах мобілізації людям можуть блокувати банківські рахунки. Тобто, зараз багато айтівців працюють в статусі ФОПів, навіть проживаючи за кордоном. Таким чином, вони платять податки в український бюджет", - вважає експерт.

Якщо ці фахівці відмовлятимуться від українського резидентства, тоді податкові надходження в Україні можуть суттєво впасти, продовжує Веселовський. В результаті Україна може втратити не тільки величезний людський капітал, а й податки, експортну виручку тощо.

"Тому коли підприємці говорять про свої проблеми, влада має реагувати на ці сигнали та налагоджувати діалог з бізнесом, а не ігнорувати. Інакше, на жаль, буде досягнута точка неповернення великої частини української ІТ-економіки", - говорить експерт.

Також за словами Веселовського, зменшення айті-економіки може негативно вплинути на суміжні галузі в країні. Справа в тому, що один айтівець створює 2,7 робочих місця в інших індустріях. В основному мова йде про малий та середній бізнес: перукарні, кафе, магазини та інші види підприємств зі сфери послуг.

Більше про проблеми айті-галузі, читайте в матеріалі Delo.ua "Чому українська ІТ-галузь може падати на 5-10% щороку. Про проблеми та перспективи галузі розповідає Степан Веселовський, Львівський IT Кластер".