Если не решить проблемы IT-отрасли, падение продолжится на уровне 5-10% в год – эксперт

Если бы были внедрены действенные и прозрачные механизмы бронирования ключевых работников и командировок за границу, ИТ-отрасль смогла бы вернуть те 8,5% экспортной выручки, которая была потеряна в 2023 году. Об этом в интервью Delo.ua рассказывает Степан Веселовский, СЕО Львовского IT Кластера. Больше о проблемах айти-отрасли, читайте в материале Delo.ua "Почему украинская ИТ-отрасль может падать на 5-10% каждый год. О проблемах и перспективах отрасли рассказывает Степан Веселовский, Львовский IT Кластер".

Если решить проблемы с бронированием, то айти-отрасль сможет возобновить рост уже в 2024 году.

"Почему такая уверенность? Я общался со многими представителями украинских и международных компаний. Они говорят: если будут решены проблемы мобилизации и командировок, мы заведем большую часть нашего бизнеса в Украину", - говорит Веселовский.

Поэтому айти-отрасль вполне способна поднять около 5-10% экспортной выручки в течение этого года, говорит эксперт. Но рост зависит от того, когда именно будут приняты соответствующие решения. Если это произойдет в пределах 1-го квартала, тогда мой прогноз более чем реалистичен.

Как айти-сообщество работает с иностранными заказчиками

Если айти-бизнес останется без поддержки государства в решении проблем с бронированием и мобилизацией, предприниматели будут принимать вынужденные решения, говорит Веселовский. То есть, может произойти усиление оттока айти-специалистов за границу, открытие новых ИТ-офисов в других странах, усиление трудоустройства проживающих в ЕС, США, Азии украинских айтишников.

"Более того, если усилятся миграционные настроения среди ИТ-сообщества из-за нерешенных проблем мобилизации, бронирования, командировок, это приведет к тому, что украинцы за рубежом могут активнее изменять налоговое резидентство. Такие риски вполне реальны, когда читаешь новости о том, что в условиях мобилизации людям могут блокировать банковские счета. То есть сейчас многие айтишники работают в статусе ФЛП, даже проживая за рубежом. Таким образом, они платят налоги в украинский бюджет", - считает эксперт.

Если эти специалисты будут отказываться от украинского резидентства, тогда налоговые поступления в Украине могут упасть существенно, продолжает Веселовский. В результате, Украина может потерять не только огромный человеческий капитал, но и налоги, экспортную выручку и т.д.

"Поэтому когда предприниматели говорят о своих проблемах, власти должны реагировать на эти сигналы и налаживать диалог с бизнесом, а не игнорировать. Иначе, к сожалению, будет достигнута точка невозвращения большой части украинской ИТ-экономики", - говорит эксперт.

Также, по словам Веселовского, уменьшение айти-экономики может негативно повлиять на смежные отрасли в стране. Дело в том, что один айтишник создает 2,7 рабочих места в других индустриях. В основном речь идет о малом и среднем бизнесе: парикмахерских, кафе, магазинах и других видах предприятий из сферы услуг.

Больше о проблемах айти-отрасли, читайте в материале Delo.ua "Почему украинская ИТ-отрасль может падать на 5-10% каждый год. О проблемах и перспективах отрасли рассказывает Степан Веселовский, Львовский IT Кластер".