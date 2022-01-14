DCH Ярославского строит уже второй и третий этажи терминала аэропорта в Днепре

Уже завершенный первый этаж разместит зал регистрации, зону обработки багажа, залы для внутренних и международных рейсов

Группа DCH Александра Ярославского перешла к выполнению строительных работ на втором и третьем этажах пассажирского терминала в новом аэропорту Днепра.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал популярный городской блогер Артем Костюк, который следит за ходом строительства. Здание нового пассажирского терминала будет иметь 20 стоек регистрации и шесть выходов на посадку, три из которых будут оснащены телетрапами для высадки и посадки пассажиров на борт самолета. Уже завершенный строителями DCH Ярославского первый этаж разместит зал регистрации, зону обработки багажа, залы для внутренних и международных рейсов. Третий этаж — зона вылета, где пассажиры будут проходить контроль безопасности и переходить к залу вылета по внутренним маршрутам или следовать на паспортный контроль международных рейсов.

Видеоматериалы блогера обнародовали также местные СМИ. «DCH Ярославского планирует закончить строительство нового терминала аэропорта Днепра в конце 2022-го года. Однако ввести в эксплуатацию его смогут только после завершения строительства взлетно-посадочной полосы», — уточняют журналисты.

Новый Международный аэропорт «Днепр» строится в формате частно-государственного партнерства. Александр Ярославский как частный инвестор за счет своих капиталовложений возводит аэровокзальный комплекс со всей инфраструктурой для обслуживания пассажиров и работы профильных служб. А государство за бюджетные средства строит взлетно-посадочную полосу и остальные объекты аэродрома как объекта стратегического назначения.

Осенью прошлого года Ярославский подтвердил реалистичность сроков завершения строительства аэропорта Днепра к концу 2022 года при условии, что темп строительства аэродрома не будет отставать от темпа создания аэровокзального комплекса. На тот момент времени DCН было выполнено 30% планового объема общестроительных работ. «Работы идут ударными темпами, я ежеминутно и ежечасно контролирую строительство», — сказал Ярославский журналистам во время визита в Днепр.