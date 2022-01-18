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Транспорт
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Из-за непогоды в Киеве пять самолетов приземлились вместо "Жулян" во Львове

Из-за непогоды в Киеве пять самолетов приземлились вместо "Жулян" во Львове
Из-за непогоды в Киеве пять самолетов приземлились вместо "Жулян" во Львове

Во вторник, 18 января, из-за непогоды в Киеве львовский аэропорт стал запасным для киевского аэропорта "Киев" ("Жуляны").

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Львов".

В "Жулянах" не смогли приземлиться и полетели во Львов сразу пять самолетов компании Wizz Air – из Вроцлава, Варшавы, Пардубицы, Вильнюса и Рима.

Все прибывшие во Львов пассажиры отправились в Киев на автобусах.

Автор:
Светлана Манько