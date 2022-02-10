Отвечать за коррупционный скандал в КГГА с выводом 188 млн грн со строительства Шулявского моста Кличко поручил чиновнице, которой это и вменяют

В январе этого года в СМИ была опубликована информация о том, что экс-сопредседатель фракции "Блок Леонида Черновецкого", экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий в сговоре с предпринимателями, среди которых и экс-нардеп Максим Никитась, мог "вывести" 188 млн гривен, предусмотренных бюджетом для строительства Шулявского моста и Подольского мостового перехода, подконтрольным им субподрядчикам вместо генерального подрядчика, о чем последний был даже не в курсе, что подтверждают опубликованные в сети документы.

Так, в конце 2021 года Киевское КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" заключило дополнительные соглашения с ООО "Северо-Украинский строительный альянс", генеральным подрядчиком проекта строительства Шулявского моста, согласно которым стороны договорились, что заказчик перечислит оплату в 188 млн грн за выполнение работ не генеральному подрядчику, а непосредственно субподрядчикам – ООО "Дельтастройгрупп" и ООО "Современная транспортная инфраструктура".

Однако, как стало известно из письма директора ООО "Северо-Украинский строительный альянс" Алексея Козакевича, его подписи в указанных дополнительных соглашениях с КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" были подделаны и он не подписывал эти дополнительные соглашения. По его словам, подпись и печать на соглашении были нарисованы в фоторедакторе.

"Мне тоже интересно, как моими данными могли воспользоваться. Я не подписывал никаких бумаг, а в результате получилась такая чушь. Смешно и страшно. Пока я даю показания", – сообщил Козакевич.

Подпись на документах стоит Наталье Хоматовой, и.о, директора предприятия, которую, соответственно, СМИ и заподозрили в причастности к этой схеме.

"Денис Комарницкий со своим подельником Блиновым в сговоре с Микитасем и Лисневским/Хоматовой, руководителями компании-заказчика строительства Шулявского моста и Подольского мостового перехода (КП "ДСДТС")", – сообщали СМИ.

В связи с этим редакция Delo.ua обратилась к мэру Виталию Кличко с просьбой прокомментировать, была ли инициирована служебная проверка этих фактов и правда ли, что к этой сделке причастна Наталья Хоматова, и.о. директора КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" КГГА, а также какова доля 188 млн грн, которые, по информации СМИ, были выведены в итоге на офшоры.

Однако редакционный запрос о громком коррупционном скандале поручили прокомментировать самой фигурантке скандала – и.о. директора КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" КГГА Наталье Хоматовой.

Ответ Натальи Хоматовой на информационный запрос Delo.ua главе КГГА Виталию Кличко

Последняя в официальном ответе сообщила, что журналистский запрос таким не является и будет переведен в статус "обращения граждан", что дает Наталье Хоматовой еще 30 дней на ответ, каким образом были выведены 188 млн грн и как на документе оказалась подпись генподрядчика, которую, по его словам, он не ставил.