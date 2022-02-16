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"Пока не произойдет вторжение России", — лоукостер Ryanair продолжит полеты в Украину
Руководство ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair заявило, что обязано доставлять пассажиров в страну и из нее до тех пор, пока не произойдет вторжение России. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, нет причин для прекращения полетов, если только европейские власти не скажут, что летать в Украину небезопасно.
"Важно не паниковать. Людям нужно вернуться домой, и люди хотят лететь за границу в ЕС. Авиакомпании должны предоставлять эту услугу", — сказал О'Лири.
В январе Ryanair заявила, что в ближайшие годы может разместить на Украине до 20 самолетов и планировала выполнять летом 2022 года до 230 рейсов в неделю из трех украинских аэропортов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сейчас О’Лири сказал, что авиакомпания ежедневно анализирует ситуацию в Украине, и страна остается "огромным потенциальным рынком, пока не будет российского вторжения".
Напомним, в феврале 2022 года лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона. После введения в Украине карантинных ограничений он неоднократно менял расписание полетов, что было связано со снижением спроса на билеты в период пандемии коронавируса. Но компания впервые остановила продажи на все рейсы сразу из двух аэропортов страны
В последние дни напряженная ситуация возникла на фоне заявления страховых компаний 12 февраля о том, что они перестанут покрывать риски при полетах над Украиной. Причиной стали заявления в западных СМИ о возможном вторжении войск России. Из-за этого некоторые лизингодатели отзывают самолеты из Украины. В целом проблема отзыва касается 23 самолетов, которые входят во флот трех украинских авиакомпаний Украины — МАУ, SkyUp и Bees Airline.