Полиция не смогла за год расследовать разворовывание денег при реконструкции аэропорта Кривого Рога

Криворожское районное управление полиции не смогло за год расследовать дело о присвоении средств горбюджета Кривого Рога при реконструкции местного аэропорта.

Это следует из определения Центрально-Городского районного суда Кривого Рога.

Досудебное расследование в уголовном производстве №12021040230000243 по части 2 статьи 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления должностным положением) было начато 11 февраля 2021 года и должно было завершиться в феврале 2022 года.

В ходе досудебного расследования было установлено, что должностные лица ООО "Донпромпроект" при выполнении работы по договору подряда по реконструкции светотехнического оборудования аэродрома завладели бюджетными средствами.

Однако, как отмечается в судебном определении, следователи за год не успели произвести немалое количество процессуальных действий.

В частности, в деле до сих пор никому не сообщено о подозрении. Полиция не осуществила временный доступ ни к банковским материалами, ни к документам исполкома Криворожского горсовета. Протоколы изъятия документов не были присовокуплены к материалам уголовного производства, не была проведена судебно-экономическая экспертиза.

Даже судебная товароведческая экспертиза по делу, назначенная к проведению еще в сентябре 2021 года, до сих пор не завершена.

Следователи ссылаются на "объективные обстоятельства", которые не позволили им сделать свою работу. О чем конкретно идет речь, в материалах суда не сообщается. Тем не менее, досудебное расследование было продлено еще на полгода — до 11 августа 2022 года.

Ранее СМИ уже сообщали, что в ноябре 2018 года КП "Международный аэропорт Кривого Рога" договорилось с "Донпромпроектом" о реконструкции светотехники на аэродроме. Договор был заключен на сумму 24,8 млн грн. Конкуренты "Донпромпроекта" предлагали выполнить эти работы на 2,6-2,7 млн грн дешевле.

Ранее "Донпромпроект" делал ремонты в школах и детских садах. Также ранее сообщалось, что субподрядчиком во время реконструкции криворожского аэропорта "Донпромпроект" привлекает компанию "Электро Люкс Монтаж", которая зарегистрирована по тому же адресу, что и бизнес Павла Гивеля – брата Ярослава Гивеля, который, в свою очередь, является руководителем благотворительного фонда "Будущее Кривбасса". А основателем этого фонда является сын экс-мэра Кривого рога Юрия Вилкула – Александр.