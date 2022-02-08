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Полиция не смогла за год расследовать разворовывание денег при реконструкции аэропорта Кривого Рога
Криворожское районное управление полиции не смогло за год расследовать дело о присвоении средств горбюджета Кривого Рога при реконструкции местного аэропорта.
Это следует из определения Центрально-Городского районного суда Кривого Рога.
Досудебное расследование в уголовном производстве №12021040230000243 по части 2 статьи 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления должностным положением) было начато 11 февраля 2021 года и должно было завершиться в феврале 2022 года.
В ходе досудебного расследования было установлено, что должностные лица ООО "Донпромпроект" при выполнении работы по договору подряда по реконструкции светотехнического оборудования аэродрома завладели бюджетными средствами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Однако, как отмечается в судебном определении, следователи за год не успели произвести немалое количество процессуальных действий.
В частности, в деле до сих пор никому не сообщено о подозрении. Полиция не осуществила временный доступ ни к банковским материалами, ни к документам исполкома Криворожского горсовета. Протоколы изъятия документов не были присовокуплены к материалам уголовного производства, не была проведена судебно-экономическая экспертиза.
Даже судебная товароведческая экспертиза по делу, назначенная к проведению еще в сентябре 2021 года, до сих пор не завершена.
Следователи ссылаются на "объективные обстоятельства", которые не позволили им сделать свою работу. О чем конкретно идет речь, в материалах суда не сообщается. Тем не менее, досудебное расследование было продлено еще на полгода — до 11 августа 2022 года.
Ранее СМИ уже сообщали, что в ноябре 2018 года КП "Международный аэропорт Кривого Рога" договорилось с "Донпромпроектом" о реконструкции светотехники на аэродроме. Договор был заключен на сумму 24,8 млн грн. Конкуренты "Донпромпроекта" предлагали выполнить эти работы на 2,6-2,7 млн грн дешевле.
Ранее "Донпромпроект" делал ремонты в школах и детских садах. Также ранее сообщалось, что субподрядчиком во время реконструкции криворожского аэропорта "Донпромпроект" привлекает компанию "Электро Люкс Монтаж", которая зарегистрирована по тому же адресу, что и бизнес Павла Гивеля – брата Ярослава Гивеля, который, в свою очередь, является руководителем благотворительного фонда "Будущее Кривбасса". А основателем этого фонда является сын экс-мэра Кривого рога Юрия Вилкула – Александр.