Шесть станций киевского метрополитена будут работать без кассиров в утренние и вечерние часы

С 16 февраля на шести станциях киевского метрополитена перестанут продавать проездные билеты через кассы в утренние и вечерние часы. Проезд можно будет оплатить с помощью приложения "Киев Цифровой" и бесконтактной банковской картой непосредственно на турникетах.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 16 февраля вестибюли шести станций киевского метрополитена будут работать в автоматизированном режиме в утренние и вечерние часы: с начала работы до 08:00 и после 20:00 до завершения работы метро", — говорится в сообщении.

В частности, это станции:

"Житомирская" (вестибюль №1);

"Нивки" (вестибюль №2);

"Почайная" (вестибюль №2);

"Ипподром" (вестибюль №1);

"Харьковская" (вестибюль №1);

"Бориспольская" (вестибюль №2).

Купить разовый QR-билет или пополнить транспортную карту можно в терминалах "Киев Цифровой". Кроме того, оплатить проезд можно с помощью "Киев Цифровой" и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.

Напомним, в феврале в тестовом режиме запустят систему оплаты проезда в общественном наземном транспорте банковской картой.

В настоящее время проезд в общественном транспорте Киева составляет 8-10 гривен, в зависимости от транспорта и маршрута.

Но уже после отопительного сезона в этом году тарифы собираются поднять до 20 гривен. Более того, Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации сообщил, что экономически обоснованный тариф на проезд в столичном метрополитене составляет 22 гривны за одну поездку.

В любом случае решение о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте будут принимать в соответствии с финансовыми возможностями бюджета Киева, подчеркивают в КГГА.