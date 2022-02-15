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Шесть станций киевского метрополитена будут работать без кассиров в утренние и вечерние часы
С 16 февраля на шести станциях киевского метрополитена перестанут продавать проездные билеты через кассы в утренние и вечерние часы. Проезд можно будет оплатить с помощью приложения "Киев Цифровой" и бесконтактной банковской картой непосредственно на турникетах.
Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"С 16 февраля вестибюли шести станций киевского метрополитена будут работать в автоматизированном режиме в утренние и вечерние часы: с начала работы до 08:00 и после 20:00 до завершения работы метро", — говорится в сообщении.
В частности, это станции:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- "Житомирская" (вестибюль №1);
- "Нивки" (вестибюль №2);
- "Почайная" (вестибюль №2);
- "Ипподром" (вестибюль №1);
- "Харьковская" (вестибюль №1);
- "Бориспольская" (вестибюль №2).
Купить разовый QR-билет или пополнить транспортную карту можно в терминалах "Киев Цифровой". Кроме того, оплатить проезд можно с помощью "Киев Цифровой" и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах.
Напомним, в феврале в тестовом режиме запустят систему оплаты проезда в общественном наземном транспорте банковской картой.
В настоящее время проезд в общественном транспорте Киева составляет 8-10 гривен, в зависимости от транспорта и маршрута.
Но уже после отопительного сезона в этом году тарифы собираются поднять до 20 гривен. Более того, Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации сообщил, что экономически обоснованный тариф на проезд в столичном метрополитене составляет 22 гривны за одну поездку.
В любом случае решение о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте будут принимать в соответствии с финансовыми возможностями бюджета Киева, подчеркивают в КГГА.