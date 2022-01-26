Рада проголосовала за электронные билеты в городском общественном транспорте

Верховная Рада приняла в первом чтении за основу правительственный законопроект, который предусматривает внедрение электронных билетов в автомобильном и городском электротранспорте. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ транспортной отрасли — внедрение электронного билета", — заявил он.

Проект разработан, чтобы электронный билет можно было использовать в качестве правового основания для заключения договора перевозки пассажира и багажа.

По идее авторов, документ должен также создать условия функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

Электронные билеты уже зарекомендовали себя удобным средством для проезда в разных видах транспорта. При этом "Укрзализныця" недавно запустила услугу обмена электронного билета на бумажный. Пассажиры могут воспользоваться ею в кассе. Услуга обойдется в 12 грн.

А в Киеве в феврале 2022 года в тестовом режиме запустят систему оплаты проезда в общественном наземном транспорте банковской картой. В КГГА работают над тем, чтобы вскоре киевляне и гости столицы смогли оплачивать проезд таким способом на всех маршрутах. Причем после отопительного сезона тариф на проезд в общественном транспорте столицы могут значительно увеличить. Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации сообщил, что экономически обоснованный тариф на проезд в столичном метрополитене составляет 22 гривни за одну поездку.