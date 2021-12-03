Кличко назвал, какими будут цены на проезд в транспорте в Киеве после отопительного сезона

После отопительного сезона проезд в общественном транспорте в Киеве может подорожать до 12 гривен для киевлян, а для гостей столицы – до 20 грн. Окончательную стоимость должны установить после обсуждений.



Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала “Киев”.

Он также заверил, что до конца отопительного сезона повышать стоимость проезда в общественном транспорте не будут.

"Это решение мы будем принимать, как только закончится отопительный сезон в столице", — сказал Кличко.

По словам мэра, стоимость проезда поднимут до 12 гривен для киевлян, у которых есть “Карта киевлянина”. Для жителей киевской области тариф установят на уровне 14 гривен.

Дороже всех за проезд заплатят туристы — 20 гривен.

"Карту киевлянина" могут получить люди, имеющие официальную прописку или трудоустройство на территории Киева. Ее выдают через сеть "Ощадбанка".

При этом мэр не объяснил, сколько за проезд будут платить жители Киева, у которых нет прописки или официального трудоустройства в столице.

Кроме того, в Киеве намерены сохранить льготы на бесплатный проезд для определенных категорий населения.

Напомним, чтобы не повышать стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве, Киевский городской совет выделит из городского бюджета 500 миллионов гривен коммунальным предприятиям "Киевпастранс" и "Киевметрополитен" как дотацию на компенсацию тарифа на проезд в коммунальном транспорте.

Напомним, ранее в КГГА заявили о планах поднять цены на проезд в общественном транспорте Киева до 20 гривен с 1 января 2022 года.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объяснял, что столица вынуждена идти на такие меры, чтобы обеспечить стабильную работу общественного транспорта и безопасность перевозки пассажиров.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте не будет рассматриваться до конца отопительного сезона.

При этом еще в мае 2021 года Кличко заверял, что цены на проезд в столице не будут поднимать выше 20 грн.

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