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Кличко назвал, какими будут цены на проезд в транспорте в Киеве после отопительного сезона
После отопительного сезона проезд в общественном транспорте в Киеве может подорожать до 12 гривен для киевлян, а для гостей столицы – до 20 грн. Окончательную стоимость должны установить после обсуждений.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала “Киев”.
Он также заверил, что до конца отопительного сезона повышать стоимость проезда в общественном транспорте не будут.
"Это решение мы будем принимать, как только закончится отопительный сезон в столице", — сказал Кличко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам мэра, стоимость проезда поднимут до 12 гривен для киевлян, у которых есть “Карта киевлянина”. Для жителей киевской области тариф установят на уровне 14 гривен.
Дороже всех за проезд заплатят туристы — 20 гривен.
"Карту киевлянина" могут получить люди, имеющие официальную прописку или трудоустройство на территории Киева. Ее выдают через сеть "Ощадбанка".
При этом мэр не объяснил, сколько за проезд будут платить жители Киева, у которых нет прописки или официального трудоустройства в столице.
Кроме того, в Киеве намерены сохранить льготы на бесплатный проезд для определенных категорий населения.
Напомним, чтобы не повышать стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве, Киевский городской совет выделит из городского бюджета 500 миллионов гривен коммунальным предприятиям "Киевпастранс" и "Киевметрополитен" как дотацию на компенсацию тарифа на проезд в коммунальном транспорте.
Напомним, ранее в КГГА заявили о планах поднять цены на проезд в общественном транспорте Киева до 20 гривен с 1 января 2022 года.
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объяснял, что столица вынуждена идти на такие меры, чтобы обеспечить стабильную работу общественного транспорта и безопасность перевозки пассажиров.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте не будет рассматриваться до конца отопительного сезона.
При этом еще в мае 2021 года Кличко заверял, что цены на проезд в столице не будут поднимать выше 20 грн.
Источник фото: Depositphotos