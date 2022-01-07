"Укрзализныця" запустила услугу обмена электронного билета на бумажный — за 12 грн

Пассажиры "Укрзализныци" могут воспользоваться новой услугой — обменять в кассе электронный билет на бумажный. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Александр Рудоманов, который ранее работал в УЗ.

"А вы знаете, что за обмен электронного билета на бумажный в кассах "Укрзализныци" теперь нужно платить 12 гривен?", — написал блогер и привел фото билета с указанием услуги.

Многие пользователи оставили возмущенные комментарии под постом, так как считают, что стоимость услуги сильно завышена. При этом предлагаются варианты, при которых можно получить бумажный билет, не уплачивая 12 гривен, например, воспользовавшись сервисом "Приват 24" и распечатав документ в терминале.

А наиболее простым и бесплатным способом предъявления билета на поезд, по мнению многих, остается демонстрация QR-кода в смартфоне.

Услуга по распечатке билета может потребоваться обладателям кнопочных мобильных телефонов или людям, находящимся в командировке, — для отчетности.

В последнее время спрос на билеты "Укрзализныци" возрос — это связано с началом выплат средств от государства вакцинированным украинцам по программе "е-Поддержка". Граждане получили возможность отправляться в поездки за счет средств "ковидной тысячи".

Пассажиры уже потратили на железнодорожные билеты несколько десятков миллионов гривен. Лимит по оплате картой "е-Поддержка" равен сумме средств на ней, то есть можно выбрать любой билет на любой рейс в вагон любого класса стоимостью до 1000 грн.

Среди новых услуги "Укрзализныци" также обновление эксклюзивной зоны отдыха для пассажиров на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Лаунж расположен на первом этаже здания вокзала. В него можно попасть через отдельный вход со стороны Вокзальной площади с восточной стороны. дин час пребывания в нем стоит 250 гривен.