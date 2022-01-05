"Укрзализныця" добавляет полторы тысячи билетов на топовые направления

"Укрзализныця" добавила в продажу 1650 билетов на наиболее популярные направления. Такое решение приняли из-за повышенного спроса пассажиров на поезда 5 января. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Билеты уже доступны для заказа на сайте компании и в официальном чат-боте "Укрзализныци", в последнем действует акционный кешбэк 10% при оплате картой Visa.

В "Укрзализныце" выделили самые ажиотажные направления. Компания добавила билеты на поезда, курсирующие из Киева и Харькова в карпатском направлении, в частности во Львов. На эти маршруты добавили 750 билетов. С донецкого и днепровского направлений – 150 мест в западном направлении.

На поезда, курсирующие из Одесской области в Карпаты, дополнительно добавили 240 билетов. С киевского на донецкое, днепровское, одесское и южное направления и обратно — до 500 мест дополнительно.

Некоторые поезда получили дополнительные вагоны. Речь идет о поездах № 102/101 Киев – Херсон и № 20/19 Киев – Попасная. Поезда с большим количеством вагонов отправятся из Киева 9 и 11 января, обратно — 10 и 12 января.

"Всего в новогодне-рождественский период поездки по железной дороге выбрали уже более миллиона украинцев, а с начала выплат средств от государства вакцинированным украинцам по программе "е-Поддержка" было приобретено более 100 тысяч билетов", — добавили в компании.

Отметим, еще до новогодних праздников УЗ назначила 17 дополнительных пассажирских поездов.

УЗ на новогодние праздники не только назначила дополнительные поезда, но и увеличила периодичность, добавила больше вагонов и продлила маршруты отдельных рейсов для ряда самых популярных маршрутов.

В УЗ рассказали, что наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются поездки по железной дороге в западном направлении. В такие города, как Львов, Ужгород, Черновцы, продано наибольшее количество билетов. Компания руководствуется этим наблюдением при назначении дополнительных поездов.