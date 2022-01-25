В Киеве заплатить за проезд можно будет банковской картой: когда заработает новая система

В Киеве в феврале в тестовом режиме запустят систему оплаты проезда в общественном наземном транспорте банковской картой.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Он уточнил, что тестировать систему будут только на некоторых маршрутах. В стоящее время в КГГА работают над внедрением оплаты банковской картой в общественном транспорте, чтобы вскоре киевляне и гости столицы смогли оплачивать проезд таким способом на всех маршрутах.

Оленич добавил, что за шесть месяцев, которые прошли с момента отмены бумажных талонов в общественном транспорте, электронным билетом воспользовались 140 млн раз, а в сервисе “Киев цифровой” сгенерировано 11 млн QR-билетов.

В настоящее время проезд в общественном транспорте Киева стоит 8-10 гривен, в зависимости от транспорта и маршрута.

Но уже после отопительного сезона в этом году тариф собираются поднять до 20 гривен. Более того, Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации сообщил, что экономически обоснованный тариф на проезд в столичном метрополитене составляет 22 гривни за одну поездку

В любом случае решение о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте города будут принимать в соответствии с финансовыми возможностями бюджета Киева, подчеркивают в КГГА.