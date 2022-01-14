Кабмин предлагает делегировать президенту формирование Нацкомиссии по транспорту — она будет устанавливать тарифы на проезд

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о создании Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере транспорта.

Соответствующий документ, его пояснительная записка и сравнительная таблица опубликованы на сайте парламента.

В правительстве отметили, что новый орган должен обеспечить эффективное государственное регулирование "субъектов природных монополий" и предприятий, которые работают в сфере транспорта и на смежных рынках. В первую очередь Нацкомиссия будет формировать тарифную и ценовую политику в сфере транспорта, а также обобщать законодательную практику в этом направлении.

Также орган будет разрабатывать методики формирования тарифов для предприятий, которые работают в сфере транспорта. Исключением не станет и "Укрзализныця" — полномочия Нацкомиссии будут распространяться и на "природные монополии", которой является железная дорога. Также чиновники нового ведомства будут заниматься мониторингом и анализом рынков в сфере транспорта.

Отдельно стоит упомянуть и о возможности обеспечивать в рамках компетенции рассмотрение споров, которые возникают между субъектами хозяйствования, которые работают в сфере транспорта. Среди полномочий Нацкомиссии будет также ведение специального реестра предприятий, работающих в транспорте.

Состоять новый орган будет из руководителя и шести человек, которых назначать на должность будет президент Украины. Срок полномочий составит шесть лет, при этом даже после переизбрания президента Украины поменять главу или членов Нацкомиссии нельзя. Один и тот же человек занимать пост в органе больше двух раз не сможет. Финансировать Нацкомиссию будут из государственного бюджета.

Напомним, ранее Кабмин создал антикризисный штаб "Укрзализныци" во главе с министром инфраструктуры Александром Кубраковым. Задача штаба — выполнить решение СНБО, связанное с урегулированием проблемных вопросов деятельности ж/д транспорта и осуществлением контроля за принятием мер.