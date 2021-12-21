"Укрзализныцю" удалось остановить в шаге от пропасти — Кубраков

"Укрзализныця" завершает год с прибылью благодаря ряду системных изменений, которые были внедрены антикризисным менеджментом в 2021 году. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"За короткое время нашей команде удалось восстановить финансовую устойчивость компании и показать первые результаты "Большого строительства" на железной дороге. Электрифицированы первые из десятка запланированных маршрутов, новые поезда курсируют на юге и востоке, проектируются станции киевского пригородного экспресса, новые ветки и маршруты", — написал министр.

По его словам, сразу после назначения министром в мае 2021 года он занялся изучением проблем УЗ. "Даже первых недель на должности было достаточно, чтобы оценить глубину кризиса, в котором находилась железная дорога. Последней каплей стало известие об уплате менеджментом "Укрзализныци" долгов Сбербанка России в полном объеме, без обжалований в суде, без существенных торгов или реструктуризации. Тогда мы получили решение СНБО, ввели антикризисный штаб на базе министерства для того, чтобы предотвратить катастрофу", — напомнил Кубраков.

Министр подчеркнул, что предотвратить дефолт и остановку стратегической государственной компании позволили ряд управленческих решений. В частности, речь идет об устранении компаний-посредников, из-за которых цены на электроэнергию для УЗ были завышены. "Благодаря решению правительства УЗ получила возможность закупать электроэнергию напрямую у производителя — "Энергоатома". Первый заключенный контракт по новым правилам позволил УЗ сэкономить более 4 млрд грн", — написал Кубраков.

Также, по словам министра, стабилизации способствовало повышение тарифов на грузовые перевозки. "Исторически самая высокая ставка на перевозки позволила УЗ получить дополнительные 2 млрд грн в этом году и еще 12 в следующем. Это решение было непопулярным, его пытались обжаловать в судах, но системный бизнес понимает: повышение тарифов необходимо для того, чтобы "Укрзализныця" имела ресурсы на восстановление", — отметил руководитель Мининфраструктуры.

"Почти половина железнодорожных дорог имеет просроченные ремонтные сроки, средний возраст грузовых вагонов — 29 лет. Без капитальных инвестиций железная дорога станет еще медленнее, опаснее, а впоследствии и не нужной ни бизнесу, ни государству", — добавил он.

Третьим фактором стабилизации ситуации на УЗ стало следование принципам OECD в вопросах корпоративного управления. "Реформа корпоративного управления является ключом к системной и слаженной работе стратегической государственной компании. Как менеджмент компании, так и наблюдательный совет должны состоять из профессионалов, работающих по определенным КРІ, быть политически независимыми и ставить интересы компании и государства превыше всего", — уверен министр.

Он напомнил, что после окончания срока полномочий предыдущего состава наблюдательного совета МИУ был объявлен новый конкурс, который проходит с соблюдением всех правил и процедур. "Уже в ближайшее время ожидаю начало работы полноценного наблюдательного совета, который запустит процесс отбора правления", — написал он.

"УЗ удалось остановить в шаге от пропасти, более того, заложен фундамент для системного обновления как инфраструктуры, так и подвижного состава. Это командный результат, который еще раз подтверждает, что мы на верном пути", — резюмировал Кубраков.

Ранее СМИ опубликовали данные временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования злоупотреблений предыдущего менеджмента УЗ, согласно которым в 2021 году компания могла получить 8 млрд грн убытка.